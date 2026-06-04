Bei der geplanten Pflegereform könnten Zuschüsse zum Eigenanteil für Pflegeheimbewohner langsamer steigen. Viele Angehörige sind schon jetzt am Limit. Ein Beispiel aus Gladbeck.

Steigende Pflegekosten werden zu einem ernsthaften Problem – Viele Pflegebedürftige können die Kosten für Pflegeheime nicht leisten, auch Angehörige sind oft finanziell überfordert. 04.06.2026 | 1:54 min

"Hallo Nobby, hast Du Durst?" Immer wieder spricht Cordula Ganz ihren Norbert an, versucht, seine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Doch der reagiert kaum und sitzt apathisch in seinem Rollstuhl. Ob er sie noch erkennt? "Ich weiß es nicht genau", so die 61-Jährige.

Eine energische, kraftvolle Frau, die sich liebevoll um ihren Mann kümmert, seit er vor knapp zehn Jahren die ersten Symptome zeigte: "Er wusste nicht mehr, wo es in den Keller ging", erinnert sich Cordula Ganz. "Und er hatte kleinere Unfälle mit dem Auto."

Die Diagnose traf das Ehepaar wie ein Schock: Alzheimer. Nach jahrelanger Pflege zu Hause lebt Norbert Ganz seit 2024 im Seniorenzentrum Brauck in Gladbeck - Pflegestufe 5, die höchstmögliche.

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Pflegekosten im Heim: Angehörige am finanziellen Limit

Doch das hat seinen Preis. Einen mittleren fünfstelligen Betrag kostet die Betreuung, Monat für Monat. Und einen großen Teil davon muss Cordula Ganz aus eigener Tasche zahlen: "Am Anfang waren es ungefähr 3.800 Euro", erzählt sie. "Das Geld habe ich nicht."

Das Ersparte ist schnell aufgebraucht, das Haus, in dem sie und ihr Mann jahrzehntelang gelebt haben, wird verkauft. Cordula Ganz zieht in eine Eigentumswohnung, doch auch die kann sie nicht halten. Demnächst steht der Umzug in eine Mietwohnung an.

Mein Mann hat gearbeitet, ich bin damals wegen unseres Sohnes zu Hause geblieben und bekomme jetzt nur eine kleine Rente. „ Cordula Ganz, pflegende Angehörige

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"Demnächst muss ich wohl zum Amt gehen und um Unterstützung bitten", sagt die 61-Jährige. Nie habe man sich etwas geleistet, immer für die Zeit nach dem Berufsleben gespart, keine größeren Reisen. Jetzt ist das Geld weg. "Das fühlt sich schon ungerecht an", findet Cordula Ganz, und die Verbitterung in ihrer Stimme ist kaum zu überhören.

Pflegeheim-Leiter warnt vor steigenden Belastungen

Andreas Atzler ist der Leiter der Einrichtung. Für ihn ist Cordula Ganz inzwischen eine wertvolle Helferin im Heim-Alltag, weil sie sich an sechs Tagen in der Woche um ihren Mann kümmert und dadurch das Personal entlastet. Die aktuelle Situation beschreibt er so:

Das geht mir schon nahe, ist aber leider kein Einzelfall, in dem das ganze Hab und Gut verkauft werden muss. „ Andreas Atzler, Pflegeheimleiter

"Bei uns im Haus zahlt etwa jeder Dritte einen Eigenanteil, in unterschiedlicher Höhe", sagt Atzler. Er plädiert dafür, das Thema Pflegekosten mutig anzugehen:

Aus meiner Sicht ist vielen Menschen einfach nicht bewusst, dass man auch für die Pflege im Alter vorsorgen sollte. „ Andreas Atzler, Pflegeheim Leiter

Unnötige Beratungsgebühren oder unerlaubte Werbeanrufe: Rund um die Pflegeversicherung gibt es immer wieder Abzocke. Wo die größten Fallen liegen und was die Verbraucherzentrale empfiehlt. 23.04.2026 | 0:50 min

Zum Beispiel mit einer Versicherung, damit man im Ernstfall eben nicht die Immobilie verliere, so Atzler weiter. Gleichzeitig gelte auch in der Pflege: Weniger Bürokratie, weniger Dokumentationspflicht könne viel Geld sparen.

Anreize für Vorsorge setzen

Für den VDAB (Verband Deutscher Alten- und Behindertenpflege) stellt sich eine grundsätzliche Frage: Welche Absicherung soll eine Pflegeversicherung bieten? Und wie soll das bezahlt werden? Bundesgeschäftsführer Thomas Knieling sagt:

Die Versicherung ist kein Schutzprogramm für Vermögen und Erbschaften. „ Thomas Knieling, Bundesgeschäftsführer VDAB

"Aber wir müssen diskutieren, wie Anreize für Vorsorge ausgestaltet werden können. Der Grundsatz, dass alle bei Bedarf die gleichen Leistungen erhalten und am Ende die Sozialhilfe zahlt, setzt jedenfalls keine Anreize."

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Cordula Ganz verfolgt die Diskussion um die Pflegereform gespannt, zum Beispiel die Idee, Pflegeheim-Zuschüsse erst nach 18 Monaten zu erhöhen, und nicht mehr nach zwölf, so wie jetzt. "Das würde mich hart treffen. Dann wäre mein restliches Geld noch schneller weg, und ich würde noch schneller ein Sozialfall."

Alexander Schwinning berichtet aus dem ZDF-Landesstudio in Nordrhein-Westfalen.