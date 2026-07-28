Nach dem CSD-Anschlag: Polizei findet Bekennervideo von Abdul B.

Nach dem CSD-Anschlag:Polizei findet Bekennervideo auf Handy von Abdul B.
Die Ermittler im Fall des CSD-Anschlags haben ein Bekennervideo auf dem Handy des mutmaßlichen Täters Abdul B. gefunden. Eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft bestätigte das.
Nach dem Anschlag am Rande des Christopher Street Days (CSD) in Berlin haben Ermittler auf dem Handy des mutmaßlichen Täters Abdul B. ein Bekennervideo gefunden. Eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Bild". Das Video zeige demnach unter anderem einen Treueschwur auf die Terrororganisation Islamischer Staat (IS).
Ob es sich bei der Person in dem Video sicher um Abdul B. handelt, blieb zunächst offen. Nach Informationen des "Spiegel" ist der Mann auf dem Video verhüllt, es soll sich aber mutmaßlich um Abdul B. handeln.
Abdul B. galt als "Hochrisikoperson"
Der mutmaßliche Attentäter war laut einem Medienbericht von den Behörden vor dem Anschlag auf den Christopher-Street-Day vom Samstag zuletzt als "Hochrisikoperson" eingestuft. Nach am Montag veröffentlichten Recherchen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" geht dies auf die Bewertung durch ein Analysetool des Bundeskriminalamts (BKA) zurück.
Bei dem Anschlag waren eine Frau aus Polen getötet und, wie es zunächst hieß, 29 weitere Menschen teils schwer verletzt worden. Bei einer Pressekonferenz sprach Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner am Dienstag von 31 Verletzten. Die Frau sei mit ihrer Tochter in Berlin gewesen. Aus dem Außenministerium in Warschau hieß es, die erwachsene Tochter werde in einem Krankenhaus behandelt, schwebe aber nicht in Lebensgefahr. Sie wurde demnach über den Tod ihrer Mutter informiert.
Auch Staatsanwaltschaft in Warschau nimmt Ermittlungen auf
Wegen des Todes der polnischen Staatsbürgerin hat auch die Staatsanwaltschaft in Warschau Ermittlungen aufgenommen. Ermittelt werde wegen eines Terroranschlags, teilte die Behörde auf X mit.
Abdul B. wurde am Sonntag bei einem Polizeieinsatz erschossen. Er war mehrfach vorbestraft und hatte 2025 versucht, sich der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat anzuschließen. Der CSD in Berlin war am Samstag abgebrochen worden, nachdem ein Auto am Rande der Großveranstaltung in eine Menschenmenge gefahren war. Der Fahrer verließ der Polizei zufolge das Fahrzeug und floh. Er sei mutmaßlich auch mit einer Machete auf Passanten losgegangen, sagte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU).
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