CSD-Abbruch in Berlin: Was wir wissen und was nicht

Nachdem ein Auto in eine Menschenmenge gefahren ist, wurde der CSD in Berlin abgebrochen. Mindestens eine Person starb. Ein Überblick über die gesichterten Erkenntnisse.

Was wir zum Angriff auf den CSD in Berlin wissen

ZDF-Reporter Carsten Behrendt gibt bei ZDFheute live einen Überblick über den aktuellen Stand. 26.07.2026 | 13:03 min

Der Christopher Street Day (CSD) in Berlin ist am späten Samstagabend abgebrochen worden, nachdem ein Auto am Rande der Großveranstaltung in eine Menschenmenge gefahren ist. Mindestens eine Frau wurde getötet, 16 weitere Menschen wurden verletzt - mehrere davon lebensbedrohlich.

Was wir über Ablauf und Folgen wissen

Hunderttausende Menschen feierten am Samstag in Berlin den Christopher Street Day. Gegen 22 Uhr wurde das Fest plötzlich abgebrochen. Nach Angaben der Polizei kam es im Tiergarten nahe dem Potsdamer Platz zu einem größeren Polizeieinsatz. Der CSD sei koordiniert beendet worden, berichtet ZDF-Reporter Carsten Behrendt bei ZDFheute live: "Es gab einen ganz geregelten Abstrom. Alle sind gegangen, es gab keine Panik."

Der Tiergarten liegt im Zentrum Berlins. Quelle: Xpress

Wie ein Polizeisprecher berichtete, war ein weißer Transporter dort über den Ahornsteig parallel zur Lennéstraße gefahren und fuhr mehrere Menschen an oder um, bevor er einen Baum rammte. "Der Täter muss etwa 100 Meter zurückgelegt haben von der Lennéstraße bis an den Punkt, wo er mit dem Auto gegen den Baum gefahren ist", berichtet Behrendt.

Eine Frau starb noch vor Ort an ihren Verletzungen. Laut Feuerwehr wurden von den 16 Verletzten drei lebensbedrohlich und acht schwer verletzt. Zudem gebe es fünf leicht verletzte Menschen. Die lebensbedrohlich und schwer verletzten Menschen seien alle in Krankenhäuser gebracht worden.

Was wir über den mutmaßlichen Täter wissen

Der Fahrer verließ laut Polizei das Fahrzeug und floh. "Wir fahnden mit Hochdruck nach tatverdächtigen Personen", sagte Polizeisprecher Florian Nath. In der Nacht teilte die Polizei mit, sie habe einen mutmaßlichen Tatverdächtigen identifiziert. Sprecher Nath sagte:

Der Mann ist polizeibekannt und wird der islamistischen Szene in Berlin zugerechnet. „ Florian Nath, Polizeisprecher

ZDF-Reporter Behrendt berichtet, noch in der Nacht habe ein Sondereinsatzkommando der Polizei die Wohnung des Tatverdächtigen gestürmt, jedoch niemanden angetroffen.

Die Polizei sucht nun öffentlich mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Tatverdächtigen. Es handelt sich um den 21 Jahre alten Abdul B. Der Mann sei möglicherweise bewaffnet und gefährlich, hieß es. Die Polizei warne daher dringend davor, selbst tätig zu werden und auf den Tatverdächtigen zuzugehen, so Behrendt.

Die Polizei beschreibt den Tatverdächtigen Abdul B. als schlank und etwa 1,90 Meter groß. Er soll einen schwarzen Hoodie und weiße Hose getragen haben. Quelle: dpa/Polizei Berlin

Generalstaatsanwaltschaft und Landeskriminalamt Berlin ermitteln "aufgrund des Verdachts eines Anschlags".

Was wir nicht wissen

Der genaue Ablauf des Geschehens und die Hintergründe der Tat inklusive des Motivs waren am Sonntagmorgen noch unklar.

Offen ist auch, ob es sich um einen Einzeltäter handelt oder ob es Komplizen gibt. Laut der Polizei machten Zeugen unterschiedliche Aussagen dazu, ob es ein oder mehrere Täter gibt.

Die Polizei prüft auch, ob es nach der Fahrt eine "zweite Tatphase" gab, während der Personen mit einer Stichwaffe verletzt wurden. Zeugen hätten von am Boden liegenden Opfern mit Stichverletzungen berichtet, sagte Nath.

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Unser Nachrichtenangebot - jetzt als bevorzugte Quelle bei Google Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.



Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.



→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: dpa, ZDF