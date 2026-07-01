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Promi-News in Bildern: Neues aus der Welt der Stars

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Promi-News in Bildern:Maite Kelly beschimpft Fotografen

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Maite Kelly platzt in ihrem Leipziger Konzert der Kragen, Chris Brown muss 13 Millionen Dollar Entschädigung zahlen und Michael Byrne gestorben - die Promi-News in Bildern.

Maite Kelly mit erhobenem Finger
Chris Brown im Anzug meidet den Blickkontakt
Michael Bryne in "Grindelwald"

Maite Kelly unterbricht Konzert und beschimpft Fotografen

Profi-Kameras mit Mega-Zoom in einer 40 Grad heißen Halle - da platzt Maite Kelly der Kragen: Sie unterbricht ihr Konzert in Leipzig, nennt das "entwürdigend". Die Fans applaudieren. (01.07.2026)

Quelle: action press

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Quelle: dpa

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