Promi-News in Bildern: Neues aus der Welt der Stars

Bilderserie
Promi-News in Bildern:Maite Kelly beschimpft Fotografen
|
Maite Kelly platzt in ihrem Leipziger Konzert der Kragen, Chris Brown muss 13 Millionen Dollar Entschädigung zahlen und Michael Byrne gestorben - die Promi-News in Bildern.
Wichtiger Hinweis in eigener Sache
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.
Mehr Promi-News im Video
Nachrichten | hallo deutschland:Dwayne Johnson und Laga’aia feiern "Vaiana"von Maya ZanettinVideo0:43
Nachrichten | hallo deutschland:Drei Jahre "Homewards" von Prinz Williamvon Maya ZanettinVideo0:46
Nachrichten | hallo deutschland:Miley Cyrus erhält eigene Barbie-Puppevon Maya ZanettinVideo0:56
Nachrichten | hallo deutschland:Premiere für "Enola Holmes 3"von Christina EsselbornVideo0:33
Nachrichten | hallo deutschland:Gitte Hænning wird 80von Caterina GoestlVideo6:07
Nachrichten | hallo deutschland:Kriminalfilmreihe "Polizeiruf 110" wird 55von Anja CharletVideo11:27
Nachrichten | hallo deutschland:Heiratet Taylor Swift womöglich im Juli?von Christina EsselbornVideo0:39
Nachrichten | hallo deutschland:König Charles legt gezahlte Steuern offenvon Christina EsselbornVideo0:48