Reaktionen zur Attacke auf CSD: "Der Hass darf nicht gewinnen"

Attacke auf CSD in Berlin:Merz: "Das ist ein Angriff auf unsere Gesellschaft"
Es herrscht fassungsloses Entsetzen nach der Attacke auf den CSD in Berlin. Bundeskanzler Merz, Innenminister Dobrindt und Vertreter der Kirchen äußerten sich bestürzt.
Nach dem Angriff eines mutmaßlichen Islamisten auf eine feiernde Menschenmenge beim Christopher Street Day in Berlin hat Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) den Landesbehörden Unterstützung angeboten. Das teilte ein Sprecher der Bundesregierung in der Nacht zum Montag mit. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wurde demnach unmittelbar nach der Tat informiert.
"Was für eine abscheuliche Tat in Berlin", schrieb Merz auf X.
Attacke auf CSD: Dobrindt dankt Einsatzkräften
Zuvor hatte sich auch Bundesinnenminister Alexander Dobrindt in einer Mitteilung des Ministeriums geäußert.
In der Mitteilung des Ministeriums heißt es weiter: "Wir werden alles daransetzen, diese schreckliche Tat und ihre Hintergründe schnell aufzuklären und zu ahnden." Bundeskanzler und Bundesinnenminister stünden in engem Kontakt mit den Berliner Sicherheitsbehörden und hätten Unterstützung aus dem Bund angeboten, heißt es weiter. Ausdrücklich dankte der Minister den Einsatzkräften vor Ort.
CSD-Moderatorin nach Attacke fassungslos
Moderatorin Ricarda Hoffmann, die tagsüber durch das Programm des CSD in Berlin führte, schrieb auf Instagram: "Gerade fehlen mir eigentlich die Worte. Was heute passiert ist, hat etwas in mir verändert."
"Ich war heute beim CSD", schrieb Hofmann weiter in ihrem Post. "Nicht nur als Moderatorin, sondern als Teil einer Community, die zusammenkommt, um sichtbar zu sein. Um Liebe zu feiern. Um füreinander einzustehen."
Berliner Bischof: "Eine Nacht voller Entsetzen"
Auch der Berliner Bischof Christian Stäblein hat sein Entsetzen über die Gewalttat während des CSD zum Ausdruck gebracht. "Aus einem Tag voller Vielfalt und Liebe wurde eine Nacht voller Entsetzen. Ein Mensch hat sein Leben verloren. Viele andere wurden verletzt", erklärte der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) am Sonntag:
Der Berliner katholische Erzbischof Heiner Koch sagte: "Wie schrecklich! Ein so frohes und bewegendes Fest, brutal zu zerstören". In den Sonntagsgottesdiensten werde Fürbitte für die Betroffenen und ein friedliches Miteinander in der Gesellschaft gehalten, kündigte Koch an.
Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) hat sich "entsetzt und traurig" über den mutmaßlichen Anschlag geäußert. "Wir zünden eine Kerze an und beten für alle, die von der schrecklichen Tat betroffen sind", heißt es in einer ersten auf Sozialen Medien veröffentlichten Reaktion des BDKJ-Bundesverbandes. Der Dachverband der katholischen Jugend war über seinen Diözesanverband und andere Teilverbände auch selbst an der CSD-Parade beteiligt.
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