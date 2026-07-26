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Panorama

Reaktionen zur Attacke auf CSD: "Der Hass darf nicht gewinnen"

Attacke auf CSD in Berlin:Merz: "Das ist ein Angriff auf unsere Gesellschaft"

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Es herrscht fassungsloses Entsetzen nach der Attacke auf den CSD in Berlin. Bundeskanzler Merz, Innenminister Dobrindt und Vertreter der Kirchen äußerten sich bestürzt.

GERMANY-LGBTQ+-PARADE-CSD-POLICE

Florian Nath, Pressesprecher der Polizei Berlin, erläutert den Einsatz im Tiergarten am Rande des Berliner Christopher Street Days und die Ermittlungen in der Nacht des Angriffs.

26.07.2026 | 7:03 min

Nach dem Angriff eines mutmaßlichen Islamisten auf eine feiernde Menschenmenge beim Christopher Street Day in Berlin hat Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) den Landesbehörden Unterstützung angeboten. Das teilte ein Sprecher der Bundesregierung in der Nacht zum Montag mit. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wurde demnach unmittelbar nach der Tat informiert.

"Was für eine abscheuliche Tat in Berlin", schrieb Merz auf X.

Hunderttausende Menschen aus aller Welt feierten friedlich beim Christopher Street Day. Sie wollten, dass wir gut und tolerant miteinander umgehen. Das ist ein Angriff auf unsere Gesellschaft.

Friedrich Merz, Bundeskanzler

Eine in eine Rettungsdecke gehüllte Person steht neben Einsatzkräften der Feuerwehr nach dem Abbruch des Christopher Street Day (CSD)

Am Rande des Berliner Christopher Street Days raste am Samstag ein Auto in eine Menschenmenge. Dominik Pretz, Pressesprecher der Berliner Feuerwehr, schildert den Einsatz nach der Tat.

26.07.2026 | 2:50 min

Attacke auf CSD: Dobrindt dankt Einsatzkräften

Zuvor hatte sich auch Bundesinnenminister Alexander Dobrindt in einer Mitteilung des Ministeriums geäußert.

Diese feige, abscheuliche Attacke auf friedlich feiernde Menschen erschüttert mich zutiefst. Meine Gedanken sind bei den Opfern, ihren Angehörigen und allen, die diese Tat miterleben mussten.

Alexander Dobrindt, Bundesinnenminister

In der Mitteilung des Ministeriums heißt es weiter: "Wir werden alles daransetzen, diese schreckliche Tat und ihre Hintergründe schnell aufzuklären und zu ahnden." Bundeskanzler und Bundesinnenminister stünden in engem Kontakt mit den Berliner Sicherheitsbehörden und hätten Unterstützung aus dem Bund angeboten, heißt es weiter. Ausdrücklich dankte der Minister den Einsatzkräften vor Ort.

Bewaffnete Polizeikräfte sichern den Bereich nahe dem Tatort, nachdem am Rande des Berliner CSD ein Auto in eine Menschengruppe gefahren war.

In Berlin ist ein Auto am Rande des CSD in eine Menschenmenge gefahren – eine Person wurde laut Polizei getötet. Nach dem mutmaßlich islamistischen Tatverdächtigen wird jetzt mit einem Foto gefahndet.

26.07.2026 | 0:30 min

CSD-Moderatorin nach Attacke fassungslos

Moderatorin Ricarda Hoffmann, die tagsüber durch das Programm des CSD in Berlin führte, schrieb auf Instagram: "Gerade fehlen mir eigentlich die Worte. Was heute passiert ist, hat etwas in mir verändert."

"Ich war heute beim CSD", schrieb Hofmann weiter in ihrem Post. "Nicht nur als Moderatorin, sondern als Teil einer Community, die zusammenkommt, um sichtbar zu sein. Um Liebe zu feiern. Um füreinander einzustehen."

Berliner Bischof: "Eine Nacht voller Entsetzen"

Auch der Berliner Bischof Christian Stäblein hat sein Entsetzen über die Gewalttat während des CSD zum Ausdruck gebracht. "Aus einem Tag voller Vielfalt und Liebe wurde eine Nacht voller Entsetzen. Ein Mensch hat sein Leben verloren. Viele andere wurden verletzt", erklärte der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) am Sonntag:

Unsere Gedanken und Gebete sind bei den Angehörigen des Todesopfers, bei den Verletzten, ihren Familien und bei allen, die vor Ort Angst, Schrecken und Gewalt miterleben mussten.

Christian Stäblein, Berliner Bischof

Der Berliner katholische Erzbischof Heiner Koch sagte: "Wie schrecklich! Ein so frohes und bewegendes Fest, brutal zu zerstören". In den Sonntagsgottesdiensten werde Fürbitte für die Betroffenen und ein friedliches Miteinander in der Gesellschaft gehalten, kündigte Koch an.

Der Hass darf nicht gewinnen.

Heiner Koch, Berliner Erzbischof

Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) hat sich "entsetzt und traurig" über den mutmaßlichen Anschlag geäußert. "Wir zünden eine Kerze an und beten für alle, die von der schrecklichen Tat betroffen sind", heißt es in einer ersten auf Sozialen Medien veröffentlichten Reaktion des BDKJ-Bundesverbandes. Der Dachverband der katholischen Jugend war über seinen Diözesanverband und andere Teilverbände auch selbst an der CSD-Parade beteiligt.

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Quelle: dpa, epd, kna
Über das Thema berichtete ZDFheute Xpress am 26.07.2026 ab 00:30 Uhr.
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BerlinFriedrich MerzAlexander Dobrindt

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