100-Meter-Finals: Owen Ansah und Jolina Ernst gewinnen

Entscheidungen in der Leichtathletik:Ansah sprintet zum Titel - nach Wirbel um Dopingtest
Owen Ansah verteidigt seinen Titel, Jolina Ernst siegt im Heim-Stadion. Favoriten-Erfolg im Speerwerfen und Sieger mit Missgeschicken. Leichtathletik-Ergebnisse im Überblick.
Owen Ansah ist trotz des Wirbels um seinen nicht abgegebenen Dopingtest bei der Leichtathletik-DM in Wattenscheid ganz souverän erneut zum Titel über 100 Meter gesprintet. Der Hamburger hat gar an seinem deutschen Rekord gekratzt. Ansah gewann im Lohrheidestadion in glatten 10,00 Sekunden und blieb nur zwei Hundertstel über seiner Bestmarke (9,98) aus dem Juni.
Ansah könnte Sperre drohen
Ansah wurde im ausverkauften Stadion mit sattem Applaus begrüßt. Er ließ sich zumindest auf den ersten Blick nicht anmerken, dass ihm eine mehrjährige Sperre droht. "Dieses Jahr habe ich extra hart trainiert, um solche Zeiten hierherzubringen", sagte Ansah nach dem Rennen im ZDF.
Die DM ist der letzte Härtetest vor den Europameisterschaften in Birmingham (10. bis 16. August), für die Ansah nominiert werden dürfte. Eine Entscheidung in seinem Fall ist bis dahin nicht zu erwarten. Da kein positiver Test von ihm vorliegt, ist Ansah vorläufig nicht gesperrt.
Jolina Ernst gelingt Heimsieg
Bei den Frauen siegte Jolina Ernst im 100-Meter-Lauf mit 11,26 Sekunden vor Emma Goretzka aus Berlin, die ebenfalls mit 11,26 Sekunden gestoppt wurde, aber wenige Tausendstel langsamer war.
Die 22-jährige Siegerin Ernst kommt aus Wattenscheid und gewinnt ausgerechnet zu Hause ihren ersten Meistertitel bei den Frauen. Mit 11,26 Sekunden lief sie genau im richtigen Moment persönliche Bestzeit. Nach dem Rennen sagte sie überglücklich im ZDF:
Lückenkemper verpasst siebten Meistertitel
Die einstige Europameisterin Gina Lückenkemper verpasste ihren siebten Titel und wurde in 11,29 Sekunden nur Dritte. Die Jahresschnellste Rebekka Haase belegte Platz vier. Lückenkemper wurde nach eigenen Worten vor einigen Wochen durch einen Zeckenbiss in den Hinterkopf für einige Zeit ausgebremst.
Da Lückenkemper auch eine Absage für die Meisterschaften erwogen hatte, war sie letztlich glücklich mit der Bronzemedaille.
Speer: Weber zieht mit Rekordhalter Wolfermann gleich
Im Speerwerfen geht die Siegesserie von Julian Weber aus Mainz weiter. Der 31-Jährige wird mit 82,60 Metern zum sechsten Mal in Folge Deutscher Meister und zieht mit Legende Klaus Wolfermann gleich. Der Olympiasieger von München 1972 war zwischen 1969 und 1974 sechsmal nacheinander bundesdeutscher Meister.
Siege trotz Missgeschick bei Hindernislauf und Hochsprung
Der Titel über 3.000 Meter Hindernis ging zum siebten Mal an den Dresdner Karl Bebendorf, obwohl er gut vier Runden vor Schluss ohne Fremdeinwirkung stolperte und stürzte.
Potye ist trotz der Platzwunde zum sechsten Mal in Folge deutscher Meister im Hochsprung. Der einstige EM-Zweite prallte bei einem Fehlversuch über 2,19 Meter an einen der Ständer, die die Latte halten, und konnte nicht weitermachen. Dem Münchener genügten 2,15 Meter für den Titel vor dem höhengleichen Falk Wendrich.
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