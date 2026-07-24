Nach langen Verletzungspausen kehren Pauline Schäfer-Betz und Helen Kevric bei den Finals wieder erfolgreich auf die große Turnbühne zurück.

In einem engen Wettkampf holt Silja Stöhr im Gerätturnen-Mehrkampf Gold vor Karina Schönmaier und Pauline Schäfer-Betz. 24.07.2026 | 5:22 min

Die ehemalige Schwebebalken-Weltmeisterin Pauline Schäfer-Betz und die Olympia-Sechste Helen Kevric haben bei den deutschen Turn-Meisterschaften in Hannover nach langwierigen Verletzungen ein vielversprechendes Comeback gefeiert.

Schäfer-Betz Dritte im Mehrkampf

Schäfer-Betz wurde bei den Titelkämpfen im Rahmen der Finals Dritte im Mehrkampf mit 51,800 Punkten. Die 29-Jährige hatte wegen Hüftproblemen und einer Operation die gesamte vergangene Saison verpasst.

Den Titel im Vierkampf aus Sprung, Stufenbarren, Balken und Boden sicherte sich erstmals Silja Stöhr, im Vorjahr EM-Zweite mit der Mannschaft, mit 53,301 Punkten vor Titelverteidigerin Karina Schönmaier.

Die Höhepunkte des Tages kompakt zusammengefasst. Unter anderem mit Schwimmen, Turnen, Stabhochsprung, Flag Football, Coastal Rowing, Rudern, Ju Jutsu. 24.07.2026 | 9:26 min

Kevric turnt nur an zwei Geräten

Knapp 14 Monate nach ihrer schweren Knieverletzung bei den Heim-EM in Leipzig präsentierte sich auch Helen Kevric in ansprechender Verfassung. Zwar absolvierte die 18-jährige Stuttgarterin nur zwei von vier Geräten, brillierte aber an ihrem Spezialgerät Stufenbarren mit 14,833 Punkten.

Mit dem Tageshöchstwert aller Turnerinnen ist Kevric nicht nur Favoritin auf den Einzeltitel am Sonntag, sondern auch Medaillenkandidatin bei den bevorstehenden Europameisterschaften in Zagreb vom 13. bis 16. August.

Quelle: SID, ZDF