Mehr als 250.000 Fans vor Ort : Zuschauerrekord bei den Finals in Dresden

04.08.2025 | 12:13 |

Rudern im Alberthafen, Speed Climbing vor der Frauenkirche, Bogenschießen an der Semperoper: Die Finals in Dresden lieferten starke Bilder - und lockten so viele Fans wie noch nie.