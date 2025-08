Firecats fiebern Finals entgegen : Flag Football - kontaktlose Variante des American Football

von Markus Aust 01.08.2025 | 12:35 |

10 Spieler fighten um Punkte durch Touchdown in der Endzone. Der Name kommt von den Bändern, die sie an einem Hüftgurt tragen. Bei den Finals ist der Sport erstmals dabei.