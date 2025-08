Zweitligaauftakt gegen Hertha:Schalke mit neuer Zuversicht vor Saisonstart

Schalke gegen Hertha, das hört sich immer noch nach großem Fußball an. Es ist aber am Freitag der Auftakt der zweiten Liga – für beide Klubs kann es nur besser werden.

Trainer Miron Muslic soll den Schalkern neuen Schwung verleihen. Quelle: ddp

"Alle blicken mit großer Vorfreude auf Freitag, wir sind bereit", sagt Schalkes neuer Cheftrainer Miron Muslic. Der in Bosnien geborene Österreicher gilt als Hoffnungsträger in Gelsenkirchen - wieder einmal muss man sagen, denn in den vergangenen Jahren haben sich bei den Königsblauen die Verantwortlichen die Klinke in die Hand gegeben.

Die meisten scheiterten an der großen Aufgabe. Nun also Muslic. Miron - Wer?, fragten sich die meisten Fans, als der 42-Jährige vor einigen Wochen verpflichtet wurde. Hatte er doch zuvor beim hierzulande wenig bekannten englischen Zweitliga-Absteiger Plymouth Argyle und davor bei Cercle Brügge in Belgien gearbeitet.

Intensiver, aktiver Fußball

Muslic soll nach der schlechtesten Saison in der 121-jährigen Klubgeschichte dennoch genau der richtige Mann für Schalke sein. Das glauben nicht nur die Verantwortlichen um den neuen Sportvorstand Frank Baumann. "Mit seiner methodischen Fachkompetenz bringt Miron etwas ganz Wichtiges mit für den intensiven, aktiven und aggressiven Fußball, den wir spielen wollen. Auch als Persönlichkeit besitzt er Eigenschaften, die uns helfen. Der langjährige Bremer schwärmt:

Er lebt eine Höchstleistungskultur vor, kann inspirieren und begeistern. „ Schalke-Sportvorstand Frank Baumann über Miron Muslic

Wie engagiert Muslic ist, erlebten Spieler und Fans bereits früh in der Vorbereitung. "Wir spielen keinen Scheißball nach hinten", schnauzte dieser in einem Trainingsspiel. Nach vorne soll es gehen, und damit ist nicht nur das Passen auf dem Platz gemeint. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir eine deutlich bessere und erfolgreichere Saison spielen als letztes Jahr", sagt Baumann. Schlechter geht es auch kaum, möchte man hinzufügen.

Becker lebt das Schalke-Gefühl

Von der Rückkehr in die erste Liga wagt nach der letzten Horrorsaison auf Schalke zwar noch niemand zu reden, aber die Stimmung hat sich verbessert. Das liegt nicht nur an Baumann, dem man zutraut, den chaotischen Verein mit seiner ruhigen Art in den Griff zu kriegen, und Heißmacher Muslic.

Auch mit dem aktuellen Kader können sich selbst notorische Nörgler anfreunden, vor allem Rückkehrer Timo Becker wird gefeiert. "Ich glaube, dass es in den letzten Wochen gelungen ist, wieder etwas Euphorie zu entfachen. Genau das brauchen wir nach den vergangenen Jahren, die Fans denken positiv und haben Bock auf die neue Saison", sagt der 28-Jährige, der von Erstliga-Absteiger Holstein Kiel zu seinem Jugendverein zurückgekommen ist und das Zeug zum Publikumsliebling hat.

Die Fans denken positiv und haben Bock auf die neue Saison. „ Schalke-Rückkehrer Timo Becker

Er wird die Schalker Mannschaft wohl als Kapitän in das heiße Duell mit Aufstiegskandidat Hertha führen, da der eigentliche Bindenträger Kenan Karaman verletzungsbedingt den größten Teil der Vorbereitung verpasst hat und erst vor wenigen Tagen ins Mannschaftstraining eingestiegen ist.

Achse um Karius, Katic und Karaman

Mit der Achse um Verteidiger Becker und Angreifer Karaman, den erfahrenen Torhüter Loris Karius, davor Neuzugang Nikola Katic, Sechser Ron Schallenberg und dem bisher stark eingeschlagenen Talent Soufiane El-Faouzi im Mittelfeld scheint Schalke ganz gut aufgestellt zu sein. Hinzu kommt, dass zwei eigentlich als Verkaufskandidaten gehandelte Kicker nach wie vor zum Team gehören.

Hertha ohne Ex-Schalker-Seguin Im Zweitliga-Auftakt-Kracher am Freitagabend (20.30 Uhr) auf Schalke muss Hertha BSC auf Paul Seguin verzichten. Der von den Berlinern als Spielmacher von S04 verpflichtete 30-Jährige fällt aufgrund anhaltender Wadenprobleme aus.



Hertha-Trainer Stefan Leitl stehen außerdem Linus Gechter, Marius Gersbeck, Tim Goller, Pascal Klemens, John Brooks, Luca Schuler und Kevin Cessa nicht zur Verfügung.

Schalke drücken zwar nach wie vor enorme Schulden, der finanzielle Handlungsspielraum ist allerdings durch die vor einem halben Jahr aufgelegte Fördergenossenschaft etwas größer geworden. Spieler wie das umworbene Talent Taylan Bulut oder Torgarant Moussa Sylla müssen so nicht zwingend verkauft werden.

Nun muss nur noch ein Sieg über Hertha her, um nach teils guten Testspielergebnissen wie gegen Panathinaikos Athen und Twente Enschede (jeweils 0:0) die heimische Arena wieder zum Kochen zu bringen. Dass so etwas auf Schalke schnell geht, hat der verrückte Klub in der Vergangenheit oft genug bewiesen.

