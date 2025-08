Fußball-Transferticker: Wer wechselt wohin?

Der frühere Bundesliga-Torschützenkönig Pierre-Emerick Aubameyang (Bild) läuft in der kommenden Saison wieder für Olympique Marseille auf. Erst im vergangenen Sommer hatte Aubameyang Marseille in Richtung des saudi-arabischen Erstligisten Al-Qadsiah verlassen, vor rund zwei Wochen verständigte er sich mit dem Klub auf eine Vertragsauflösung. Für "OM" absolvierte Aubameyang in seiner ersten Saison 2023/24 51 Pflichtspiele, in denen er 30 Mal traf.

Im Trikot von Borussia Dortmund hatte Aubameyang in der Saison 2016/17 den DFB-Pokal gewonnen und war mit 31 Treffern Bundesliga-Torschützenkönig geworden. Insgesamt erzielte der Angreifer zwischen Juli 2013 und Januar 2018 in 213 Spielen für den BVB 141 Tore, ehe er in die Premier League zum FC Arsenal wechselte.