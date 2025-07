Der Ball rollt wieder in der 2. Fußball-Bundesliga. Los geht's am 1. August um 20:30 Uhr mit der Partie FC Schalke 04 gegen Hertha BSC . Die restlichen Partien des 1. Spieltags werden am Samstag um 13 Uhr und 20:30 Uhr sowie am Sonntag um 13:30 Uhr stattfinden. Im ersten Topspiel am Samstagabend trifft Arminia Bielefeld auf Fortuna Düsseldorf