Fortuna Düsseldorf - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Fortuna Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf wurde 1895 gegründet und spielt in der 2. Bundesliga. Der Fußballverein gewann im Jahr 1933 einmal die deutsche Meisterschaft. ZDFheute informiert zu Fortuna Düsseldorf aktuell: News, Highlights und Hintergründe in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten zu Fortuna Düsseldorf
Nach 1:0-Führung:Klatsche für Düsseldorf bei Aufsteiger Bielefeld
Rennen um Bundesliga-Aufstieg:Funkels Kölner in der Pole Positionvon Frank Schmidt
Fußball - 2. Liga:Elversberg und Paderborn bleiben oben dran
Sieg beim SC Paderborn:Fortuna Düsseldorf springt auf Platz vier
4:1-Erfolg im Zweitliga-Topspiel:HSV schlägt Fortuna und festigt Rang eins
Top-Spiel der 2. Bundesliga:HSV - Fortuna: Das Duell der Enttäuschtenvon Ralf Lorenzen
1:1 im Derby der 2. Bundesliga:Düsseldorf stürzt Köln von der Spitze
Zweitligapartie gegen Fortuna:Stiller Sieg für den 1. FC Magdeburg
Bochum jubelt, Düsseldorf weint:"Wahnsinn! Was für ein Relegationsduell!“
Relegation: Düsseldorf geschockt:Bochum schafft den Klassenerhaltvon Jens Bednarek
Klarer Sieg in Bochum:Fortuna Düsseldorf auf Bundesliga-Kurs
Relegation Bundesliga:Bochum - Düsseldorf: Angst gegen Euphorie
Holstein Kiel in der Bundesliga:Aufstieg mit neuem Team und Trainer-Novizevon Ralf Lorenzen
2. Liga: St. Pauli muss warten:Holstein Kiel steigt in die Bundesliga auf
Nachrichten | heute - in Deutschland:Leverkusen Fans feiernvon A. Budke und T. Parade