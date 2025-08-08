Fortuna Düsseldorf - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Fortuna Düsseldorf |

Fortuna Düsseldorf wurde 1895 gegründet und spielt in der 2. Bundesliga. Der Fußballverein gewann im Jahr 1933 einmal die deutsche Meisterschaft. ZDFheute informiert zu Fortuna Düsseldorf aktuell: News, Highlights und Hintergründe in der Übersicht.