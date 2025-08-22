Preußen Münster - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

mit Video
SC Preußen Münster
|
Der SC Preußen Münster ist ein 1906 gegründeter Fußballverein aus Nordrhein-Westfalen. Der Klub war Gründungsmitglied der Fußball-Bundesliga 1963. In den folgenden Jahrzehnten spielten die Preußen meist unterklassig. Zur Saison 2024/25 gelang die Rückkehr in die 2. Bundesliga. ZDFheute mit aktuellen Nachrichten und Hintergründen.
Aktuelle Nachrichten zu Preußen Münster
Nach Hildmann-Entlassung:Pander soll Münster vor Abstieg retten
- mit Video
Abstiegsbedrohter Zweitligist:Preußen Münster entlässt Trainer Hildmann
- 1:30 min
Nachrichten | heute:Stuttgart nach 5:0-Sieg weiter im DFB-Pokalvon Martin Wolff
- mit Video
Stuttgart gewinnt souverän:VfB lässt Preußen Münster keine Chance
Comeback nach 33 Jahren:Preußen Münster wieder zweitklassig