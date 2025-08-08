1. FC Nürnberg - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

1. FC Nürnberg |

Der 1. FC Nürnberg ist einer der traditionsreichsten deutschen Fußballvereine. Nach seiner Gründung im Jahr 1900 gewann der "Club" insgesamt neun Deutsche Meisterschaften und vier Mal den DFB-Pokal. Seine erfolgreichsten Jahre erlebte der FCN in den 20er Jahren, der letzte große Titel datiert von 2007. Aktuell spielt der Verein in der 2. Bundesliga. Aktuelle Nachrichten, Hintergründe und Entwicklungen zum 1. FC Nürnberg bei ZDFheute.