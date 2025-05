Fußball - 2. Liga : Elversberg feiert wichtigen Sieg in Nürnberg

04.05.2025 | 15:32 |

Die SV Elversberg darf weiter vom Aufstieg in die Fußball-Bundesliga träumen. Mit dem 3:1-Auswärtssieg in Nürnberg behauptete der Außenseiter Rang drei in der Tabelle der 2. Liga.