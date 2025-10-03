2. Bundesliga: "Club" gewinnt verrücktes Spiel bei Fortuna Düsseldorf

Zweiter Saisonsieg für Klose-Elf:"Club" gewinnt verrücktes Spiel bei Fortuna Düsseldorf
|
Mit einem 3:2-Sieg bei Fortuna Düsseldorf hat der 1. FC Nürnberg den 2. Sieg der Saison geholt. Damit kann der in die Kritik geratene Club-Trainer Miroslav Klose erstmal aufatmen.
In die Trainerdiskussion beim 1. FC Nürnberg um Miroslav Klose kann nach dem ersten Auswärtssieg der Saison Ruhe einkehren. Das 3:2 (1:0) am Freitagabend bei Fortuna Düsseldorf hat dem seit Wochen wackelnden FCN-Chefcoach den Rücken gestärkt.
Anders sieht es beim Gegner aus - da rückt der auch nicht unumstrittene Daniel Thioune noch stärker in den Fokus. Denn Düsseldorf blieb auch im vierten Heimspiel der aktuellen Saison der 2. Fußball-Bundesliga sieglos.
Turbulente Schlussphase mit besserem Ende für den "Club"
Die Tore für die Franken erzielten zunächst Rafael Lubach (25. Minute) nach einem Konter und in einer turbulenten Schlussphase Julian Justvan vom Elfmeterpunkt (80.), nach einem Handspiel von Anouar El Azzouzi. Doch Düsseldorf kam zweimal vor 38.204 Zuschauern zurück: El Azzouzi (67.) und Christian Rasmussen (83.) trafen jeweils zum Ausgleich. Der hielt jedoch nicht lange: Den Schlusspunkt setzte Finn-Ole Becker (85.) fast im Gegenzug mit dem Nürnberger Siegtreffer.
Für FCN-Coach Klose, der schon beim 1:0 auf der Bank die Fäuste jubelnd ballte, war es ein Befreiungsschlag. Für seinen Kollegen Thioune nur eine Woche dem 1:0-Sieg beim VfL Bochum erneut ein Rückschlag. Unklar, ob der 51-Jährige auch nach der nun anstehenden Länderspielpause als Fortuna-Trainer weitermachen darf.
Quelle: SID, dpa
