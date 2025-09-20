2. Liga: Klose gelingt erster Saisonsieg mit Nürnberg

Miroslav Klose ist mit dem 1. FC Nürnberg im sechsten Anlauf der erste Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga geglückt. Der FCN setzte sich im Kellerduell gegen Bochum durch.

Trainer Miroslav Klose feiert den ersten Saisonsieg mit Nürnberg. Quelle: dpa

Der 1. FC Nürnberg hat mit dem 2:1 (0:0) im Kellerduell gegen den VfL Bochum die Rote Laterne des Tabellenletzten in der 2. Fußball-Bundesliga an den 1. FC Magdeburg abgegeben. Den ersten Heimsieg seit 188 Tagen für Nürnberg sicherte Adriano Grimaldi in der Nachspielzeit (90.+2). Zuvor hatte Julian Justvan das Klose-Team in Führung gebracht (68.), Ibrahim Sissoko per Foulelfmeter aber ausgeglichen (86.).

Nürnberger spielen für Klose

"Die Chancenverwertung war das Problem in den letzten Spielen, deshalb sind wir umso glücklicher, dass es heute geklappt hat", sagte Torschütze Justvan bei Sky und betonte, dass die Mannschaft für Trainer Klose gekämpft habe:

Auch für ihn war die Situation nicht leicht. Es war klar, dass wir für ihn spielen. „ Julian Justvan über Trainer Miroslav Klose

Justvan lobte den Trainer: "Er behält trotz der schwierigen Situation die Ruhe, und wir brauchen die Lockerheit - bei allem Druck." Klose war sichtlich beeindruckt. "Das ist für mich fantastisch", sagte der Weltmeister von 2014, "wenn man hört, dass sie alle für uns gespielt haben, ist das natürlich super. Aus dem Zusammenhalt schöpfe ich Kraft".

Der VfL rutschte auf den vorletzten Platz ab, die Trennung von Trainer Dieter Hecking und Sportdirektor Dirk Dufner am vergangenen Montag hatte noch keine Wirkung gezeigt. Der Bundesliga-Absteiger enttäuschte auch mit Interimstrainer David Siebers und muss sich nach der vierten Pleite in Folge auf den nächsten Kampf um den Klassenerhalt einstellen.

Klose zwischen Jubel und Ärger

Klose und seine Nürnberger jubelten gegen Bochum zunächst zu früh: Nach einem Kopfballtreffer von Kapitän Fabio Gruber schrie der Trainer seine Erleichterung heraus, seine Spieler umarmten sich - doch nach Videobeweis wurde das vermeintliche 1:0 wieder kassiert, weil der Torschütze hauchzart im Abseits gestanden hatte (32.). Die Nürnberger hatten in der ersten Hälfte ein klares Chancenplus gegenüber den Bochumern, die im ersten Spiel nach Hecking wenig Offensivkraft entwickelten.

Nach der Pause erhöhten die Gastgeber den Druck. Als Justvan dann den Ball ins Netz schlenzte, konnte sich Klose endlich freuen. Doch dann ärgerte er sich, als in der Schlussphase noch der Ausgleich fiel. Am Ende durfte er aber doch jubeln.

