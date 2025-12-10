Eintracht Frankfurt schnuppert beim FC Barcelona an einer Überraschung. Zwei Tore von Jules Koundé innerhalb von drei Minuten drehen die Partie aber zugunsten der Katalanen.

Eintracht Frankfurt hat bei der Rückkehr ins Camp Nou eine Niederlage kassiert. Die Frankfurter unterlagen trotz zwischenzeitlicher Führung dem spanischen Meister FC Barcelona am sechsten Spieltag der Champions-League-Ligaphase mit 1:2 (1:0) und stehen kurz vor dem Aus in der Königsklasse.

Die Katalanen mit dem ehemaligen Bundestrainer Hansi Flick an der Seitenlinie fuhren ihren dritten Sieg im sechsten Spiel durch die Treffer von Jules Koundé (50., 53.) ein, das zwischenzeitliche Führungstor durch Ansgar Knauff (21.) reichte der SGE nicht.

Die Aufstellungen:

FC Barcelona: Joan Garcia - Koundé, Cubarsi, Garard Martin, Balde (89. Balde) - Eric Garcia, Pedri - Fermin López (46. Rashford) - Yamal (89. Bardghji), Lewandowski (66. Ferran Torres), Raphinha (66. de Jong)

Trainer: Hansi Flick

Eintracht Frankfurt: Zetterer - Kristensen, Koch, Theate, Brown - Larsson (68. Dahoud), Skhiri - Doan (89. Ngankam), Götze (77. Uzun), Chaibi (77. Bahoya) - Knauff (68. Wahi)

Trainer: Dino Toppmöller