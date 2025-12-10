  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
UEFA Champions League - Saison 2025/26
Videos

Champions League: Frankfurt verpasst Überraschung in Barcelona

SGE verpasst Überraschung:Barca siegt dank Doppelschlag gegen Frankfurt

von Alex Küpper

|
Frankfurts Arthur Theate grätscht im Zweikampf Lamine Yamal mitsamt dem Ball um.

Eintracht Frankfurt schnuppert beim FC Barcelona an einer Überraschung. Zwei Tore von Jules Koundé innerhalb von drei Minuten drehen die Partie aber zugunsten der Katalanen.

Eintracht Frankfurt hat bei der Rückkehr ins Camp Nou eine Niederlage kassiert. Die Frankfurter unterlagen trotz zwischenzeitlicher Führung dem spanischen Meister FC Barcelona am sechsten Spieltag der Champions-League-Ligaphase mit 1:2 (1:0) und stehen kurz vor dem Aus in der Königsklasse.

Die Katalanen mit dem ehemaligen Bundestrainer Hansi Flick an der Seitenlinie fuhren ihren dritten Sieg im sechsten Spiel durch die Treffer von Jules Koundé (50., 53.) ein, das zwischenzeitliche Führungstor durch Ansgar Knauff (21.) reichte der SGE nicht.

Die Aufstellungen: 

FC Barcelona: Joan Garcia - Koundé, Cubarsi, Garard Martin, Balde (89. Balde) - Eric Garcia, Pedri - Fermin López (46. Rashford) - Yamal (89. Bardghji), Lewandowski (66. Ferran Torres), Raphinha (66. de Jong)
Trainer: Hansi Flick

Eintracht Frankfurt: Zetterer - Kristensen, Koch, Theate, Brown - Larsson (68. Dahoud), Skhiri - Doan (89. Ngankam), Götze (77. Uzun), Chaibi (77. Bahoya) - Knauff (68. Wahi)
Trainer: Dino Toppmöller

Schiedsrichter: Davide Massa (Italien)

Thema
Champions League

Champions League - Highlights

Bundesliga 13. Spieltag

das aktuelle sportstudio

2. Bundesliga - Highlights

Biathlon Nation - Doku-Serie

Simon Kaiser
Episode 1

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Konkurrenzkampf

Video34:06
Selina Grotian
Episode 2

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Am Limit

Video26:20
Philipp Nawrath
Episode 3

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Rückenwind

Video33:46
Philipp Horn
Episode 4

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Riskanter Plan

Video29:40
Franziska Preuß
Episode 5

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Showdown

Video32:40