Champions League: Eindhoven versetzt Liverpool nächsten Schock

Der FC Liverpool findet einfach keinen Weg aus der Krise: Gegen die PSV Eindhoven setzte es die nächste Enttäuschung, die Niederländer gewannen auswärts mit 4:1.

Die Krise des FC Liverpool setzt sich auch in der Champions League ungebremst fort. Gegen die PSV Eindhoven erlebten die Reds beim 1:4 (1:2) ein Heim-Debakel und rutschten in der Tabelle ab.

Liverpool ohne verletzten Wirtz

Den größten Dämpfer erlebte Liverpool, dessen Misere sich schon wenige Minuten nach dem Anpfiff fortsetzte. Nach einem Handspiel von Virgil van Dijk verwandelte Ivan Perisic (6. Minute) den fälligen Elfmeter zur Führung Eindhovens.

Dominik Szoboszlai (16.) gelang per Abstauber zwar der frühe Ausgleich, doch Guus Til (56.) und Couhaib Driouech (73./90.+1) brachten PSV erneut in Führung. Florian Wirtz fehlte im Kader der Gastgeber wegen einer Muskelverletzung. Mit neun Punkten muss der englische Champion um die direkte Achtelfinalqualifikation bangen.

Die Aufstellungen:

FC Liverpool: Mamardaschwili - Szoboszlai, Konaté (76. Chiesa), Van Dijk, Kerkez - Jones, Gravenberch, Mac Allister - Salah, Ekitiké (61. Isak), Gakpo

Trainer: Arne Slot

PSV Eindhoven: Kovár - Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine - Saibari, Mauro Júnior, Veerman - Man (89. Bajraktarevic), Til (69. Pepi), Perisic (69. Driouech)

Trainer: Peter Bosz