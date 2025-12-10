Bayern München gewinnt nach Rückstand gegen Sporting Lissabon mit 3:1 und kann für das Achtelfinale planen. Glänzen kann einmal mehr Shootingstar Lennart Karl.

Bayern München hat in der Gruppenphase der Champions League wieder klar Kurs auf eine Spitzenplatzierung genommen. Die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany drehte gegen den portugiesischen Doublegewinner Sporting Lissabon einen Rückstand und setzte sich verdient mit 3:1 (0:0) durch.

Die Münchner taten sich lange schwer und gerieten in der zweiten Hälfte durch ein unglückliches Eigentor von Joshua Kimmich sogar ins Hintertreffen (54.). Dann aber drehten Serge Gnabry (65.), Jungstar Lennart Karl (69.) und Verteidiger Jonathan Tah (77.) die Partie innerhalb weniger Minuten.

Die Aufstellungen:

FC Bayern München: Neuer - Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic (88. Ito) - Kimmich, Pavlovic (88. Goretzka) - Olise, Karl (76. Guerreiro), Gnabry (88. Davies) - Kane (90.+2 Jackson)

Trainer: Vincent Kompany

Sporting Lissabon: Rui Silva - Fresneda, Diomande, Eduardo Quaresma (80. Vagiannidis), Matheus Reis - Hjulmand, Joao Simoes (90.+2 Morita) - Catamo (80. Ioannidis), Maxi Araujo (90.+2 Blopa), Alisson Santos (66. Ricardo Mangas) - Luis Suarez

Trainer: Rui Borges