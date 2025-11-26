  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
UEFA Champions League - Saison 2025/26
Videos

Champions League: Leverkusen überrascht bei Manchester City

Champions League:Leverkusen überrascht bei Manchester City

von Andreas Kürten

|
John Stones (Manchester City) und Christian Kofane (Bayer Leverkusen) kämpfen.

Bayer Leverkusen hat einen großen Schritt in Richtung K.o.-Phase der Champions League gemacht. Bei Manchester City siegte die Werkself überraschend mit 2:0.

Bayer Leverkusen hat Pep Guardiolas waghalsige Wechselspiele gnadenlos bestraft und ein dickes Ausrufezeichen in der Königsklasse gesetzt. Die Rheinländer überraschten beim 2:0 (1:0) gegen eine weitgehend enttäuschende B-Elf von Manchester City und nutzten dabei eiskalt die Verschnaufpause für Erling Haaland sowie viele andere Stars.  

Grimaldo und Schick treffen für Leverkusen

Alejandro Grimaldo (23.) und Patrik Schick (54.) trafen in Manchester für die effektive sowie taktisch disziplinierte Werkself, sorgten für den ersten Bayer-Sieg gegen ein europäisches Schwergewicht in dieser Saison und vermiesten Starcoach Guardiola sein 100. Champions-League-Spiel als City-Coach.  

Die Aufstellungen:   

Manchester City: Trafford - Chusanow (65. Cherki), Stones, Aké, Aït-Nouri (46. O'Reilly) - Reijnders, N. González, Lewis (46. Foden) - Bobb (46. Doku), Marmoush (65. Haaland), Savinho  
Trainer: Pep Guardiola 

Bayer 04 Leverkusen: Flekken - Quansah, Badé, Belocian - Poku, Maza, García, Grimaldo, M. Tillman - Kofane (82. Tella), Schick 
Trainer: Kasper Hjulmand 

Schiedsrichter: Joao Pinheiro (Portugal)

Thema
Champions League

Champions League - Highlights

Bundesliga 11. Spieltag

das aktuelle sportstudio

2. Bundesliga - Highlights

Biathlon Nation - Doku-Serie

Simon Kaiser
Episode 1

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Konkurrenzkampf

Video34:06
Selina Grotian
Episode 2

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Am Limit

Video26:20
Philipp Nawrath
Episode 3

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Rückenwind

Video33:46
Philipp Horn
Episode 4

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Riskanter Plan

Video29:40
Franziska Preuß
Episode 5

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Showdown

Video32:40