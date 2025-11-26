Champions League: Leverkusen überrascht bei Manchester City

Bayer Leverkusen hat einen großen Schritt in Richtung K.o.-Phase der Champions League gemacht. Bei Manchester City siegte die Werkself überraschend mit 2:0.

Bayer Leverkusen hat Pep Guardiolas waghalsige Wechselspiele gnadenlos bestraft und ein dickes Ausrufezeichen in der Königsklasse gesetzt. Die Rheinländer überraschten beim 2:0 (1:0) gegen eine weitgehend enttäuschende B-Elf von Manchester City und nutzten dabei eiskalt die Verschnaufpause für Erling Haaland sowie viele andere Stars.

Grimaldo und Schick treffen für Leverkusen

Alejandro Grimaldo (23.) und Patrik Schick (54.) trafen in Manchester für die effektive sowie taktisch disziplinierte Werkself, sorgten für den ersten Bayer-Sieg gegen ein europäisches Schwergewicht in dieser Saison und vermiesten Starcoach Guardiola sein 100. Champions-League-Spiel als City-Coach.

Die Aufstellungen:

Manchester City: Trafford - Chusanow (65. Cherki), Stones, Aké, Aït-Nouri (46. O'Reilly) - Reijnders, N. González, Lewis (46. Foden) - Bobb (46. Doku), Marmoush (65. Haaland), Savinho

Trainer: Pep Guardiola

Bayer 04 Leverkusen: Flekken - Quansah, Badé, Belocian - Poku, Maza, García, Grimaldo, M. Tillman - Kofane (82. Tella), Schick

Trainer: Kasper Hjulmand