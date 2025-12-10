  3. Merkliste
Sport
UEFA Champions League - Saison 2025/26
Champions League: 1:2 gegen City: Nächster Rückschlag für Real

Trainer Alonso vor dem Aus?:1:2 gegen City: Nächster Rückschlag für Real

von Holger Pfandt

|
Madrids rechter Flügelspieler Rodrygo setzt zum Schuss an, während ihn Manchester Citys Verteidiger Nico O'Reilly nicht mehr davon abhalten kann.

War es das für Xabi Alonso? Dem kriselnden Real Madrid gelingt auch in der Königsklasse keine Trendwende. Gegen Manchester City unterliegen die Königlichen 1:2.

Xabi Alonso hat mit Real Madrid das wegweisende Duell in der Champions League gegen seinen Mentor Pep Guardiola und Manchester City verloren und muss um seinen Job bangen. In seinem von der spanischen Presse ausgerufenen "Endspiel" unterlag Alonsos Real den Skyblues mit 1:2 (1:2).

Rodrygo (28.) brachte die anfangs überlegenen Hausherren im Bernabéu zwar in Führung, doch City-Jungstar Nico O'Reilly nach einer Ecke (36.) sowie Starstürmer Erling Haaland vom Elfmeterpunkt (43.) sorgten für die Wende.

Die Aufstellungen: 

Real Madrid: Courtois - Valverde, Asencio (79. Endrick), Rüdiger, Carreras - Rodrygo, Ceballos (67. Diaz), Tchouaméni, Ju. Bellingham - Vinicius Junior, Gonzalo (58. Güler)
Trainer: Xabi Alonso

Manchester City: Donnarumma - Nunes, R. Dias, Gvardiol, O'Reilly - B. Silva, N. González, Foden (70. Reijnders) - Cherki (71. Savinho), Haaland (70. Marmoush), Doku (88. Aké)
Trainer: Pep Guardiola

Schiedsrichter: Clement Turpin (Frankreich)

