Trainer Alonso vor dem Aus?:1:2 gegen City: Nächster Rückschlag für Real
von Holger Pfandt
War es das für Xabi Alonso? Dem kriselnden Real Madrid gelingt auch in der Königsklasse keine Trendwende. Gegen Manchester City unterliegen die Königlichen 1:2.
Xabi Alonso hat mit Real Madrid das wegweisende Duell in der Champions League gegen seinen Mentor Pep Guardiola und Manchester City verloren und muss um seinen Job bangen. In seinem von der spanischen Presse ausgerufenen "Endspiel" unterlag Alonsos Real den Skyblues mit 1:2 (1:2).
Rodrygo (28.) brachte die anfangs überlegenen Hausherren im Bernabéu zwar in Führung, doch City-Jungstar Nico O'Reilly nach einer Ecke (36.) sowie Starstürmer Erling Haaland vom Elfmeterpunkt (43.) sorgten für die Wende.
Die Aufstellungen:
Real Madrid: Courtois - Valverde, Asencio (79. Endrick), Rüdiger, Carreras - Rodrygo, Ceballos (67. Diaz), Tchouaméni, Ju. Bellingham - Vinicius Junior, Gonzalo (58. Güler)
Trainer: Xabi Alonso
Manchester City: Donnarumma - Nunes, R. Dias, Gvardiol, O'Reilly - B. Silva, N. González, Foden (70. Reijnders) - Cherki (71. Savinho), Haaland (70. Marmoush), Doku (88. Aké)
Trainer: Pep Guardiola
Schiedsrichter: Clement Turpin (Frankreich)