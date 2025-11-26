Champions League: Chelsea fertigt den FC Barcelona ab

Klub-WM-Sieger FC Chelsea hat in der Champions League ein Ausrufezeichen gesetzt. Das Team aus London bezwang Hansi Flicks FC Barcelona hochverdient mit 3:0.

Dämpfer für Ex-Bundestrainer Hansi Flick und den FC Barcelona: Der FC Chelsea hat dem spanischen Topteam am fünften Spieltag der Champions League die zweite Niederlage beigebracht. Beim 0:3 (0:1) gegen die Engländer kam Flicks Team nicht an sein Leistungsmaximum heran und muss nun im Tabellenmittelfeld festhängend stark um den direkten Achtelfinaleinzug bangen.

Kurioses Eigentor hilft Chelsea

Barca-Verteidiger Jules Koundé (27.) brachte das klar überlegene Chelsea mit einem kuriosen Eigentor, bei dem er mit der Hacke seinen Mitspieler tunnelte, in Führung.

Sein Abwehrkollege Ronald Araujo sah zudem noch vor der Pause die Gelb-Rote Karte (44.). In der zweiten Hälfte trafen der 18 Jahre alte Estevao (55.) und Liam Delap (73.).

Die Aufstellungen:

FC Chelsea: Robert Sanchez - Gusto (46. Santos), Fofana, Chalobah, Cucurella - James (82. Acheampong), Caicedo - Estevao (83. George), Enzo Fernandez, Garnacho (59. Delap) - Neto (76. Gittens).

Trainer: Maresca

FC Barcelona: Garcia - Koundé, Ronald Araújo, Cubarsi, Balde (80. Martin) - Eric García, Frenkie de Jong - Yamal (80. Olmo), Fermin López (62. Christensen), Ferran Torres (46. Rashford) - Lewandowski (62. Raphinha).

Trainer: Hansi Flick