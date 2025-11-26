Champions League: [YT-SLOGAN / NACHRICHTLICH]

Drei Gegentore in fünf Minuten sind zuviel - diese Lektion hat Eintracht Frankfurt im Champions-League-Spiel gegen Atalanta Bergamo lernen müssen. Die Hessen unterlagen 0:3.

Eintracht Frankfurt hat nach einem bitteren Einbruch einen wichtigen Schritt in Richtung K.o.-Phase der Champions League verpasst. Die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller verlor ihr "Freundschaftsduell" gegen Atalanta Bergamo aus Italien deutlich mit 0:3 (0:0) und muss um die Play-offs bangen.

Bergamo schlägt dreifach zu

Ademola Lookman (60.), Ederson (62.) und Charles de Ketelaere (65.) erzielten innerhalb von fünf Minuten die Tore für die Gäste.

Die Partie fand in freundlicher Atmosphäre statt, die beiden Klubs verbindet eine Fanfreundschaft, obwohl sie sich zum ersten Mal in ihrer Historie in einem Pflichtspiel gegenüberstanden.

Die Aufstellungen:

Eintracht Frankfurt: Zetterer - Collins, Koch, Theate, Brown - Dahoud (69. Skhiri), Chaibi - Doan (78. Buta), Götze (69. Batshuayi), Knauff (78. Wahi) - Burkardt (59. Bahoya).

Trainer: Dino Toppmüller

Atalanta Bergamo: Carnesecchi - Kossounou, Hien, Djimsiti (74. Kolasinac) - Bellanova, de Roon, Ederson (69. Musah), Zappacosta (69. Zalewski) - de Ketelaere, Lookman (82. Sulemana) - Scamacca (69. Krstovic).

Trainer: Raffaele Palladino