Der FC Bayern München hat bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain mit 2:1 (2:0) gewonnen und bereits den 16. Sieg im 16. Saisonspiel gefeiert. Im Prinzenpark zeigten die Münchner zunächst eine dominante Leistung, verteidigten in Unterzahl nach der Pause leidenschaftlich und brachten den Erfolg trotz großem Druck über die Zeit.