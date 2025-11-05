Champions League:Leidenschaft in Unterzahl: FCB siegt in Paris
von Nils Kaben
Der FC Bayern wird langsam unheimlich. Bei Titelverteidiger PSG gewinnen die Münchner in Unterzahl mit einem leidenschaftlichen Auftritt ihr 16. Pflichtspiel in dieser Saison.
Der FC Bayern München hat bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain mit 2:1 (2:0) gewonnen und bereits den 16. Sieg im 16. Saisonspiel gefeiert. Im Prinzenpark zeigten die Münchner zunächst eine dominante Leistung, verteidigten in Unterzahl nach der Pause leidenschaftlich und brachten den Erfolg trotz großem Druck über die Zeit.
Neuer mit starken Aktionen
Luis Díaz erzielte beide Bayern-Tore (4., 32.) und sah kurz vor der Pause nach einer Grätsche gegen Achraf Hakimi die Rote Karte. Für Paris traf João Neves (74.) nach der Einwechslung.
Manuel Neuer und die Innenverteidiger Dayot Upamecano sowie Jonathan Tah hielten mit starken Aktionen den Sieg fest.
Die Aufstellungen:
Paris Saint-Germain: Chevalier – Hakimi (45.+7 Mayulu), Marquinhos, Pacho, Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz (66. Joao Neves) – Kwarazchelia, Dembélé (25. Lee), Barcola (66. Ramos)
Trainer: Luis Enrique
FC Bayern München: Neuer – Laimer, Tah, Upamecano, Stanišic – Olise (81. Kim), Kimmich, Gnabry (46. Bischof), Pavlovic, Díaz – Kane (88. Goretzka)
Trainer: Vincent Kompany
Schiedsrichter: Maurizio Mariani (Italien)