Paris Saint-Germain - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

mit Video
Paris Saint-Germain
|
Paris Saint-Germain ist ein französischer Fußballklub und Rekordmeister der Ligue 1. Den bisher größten Erfolg feierte PSG in der Saison 2024/25 mit dem Gewinn der Champions League. Aktuelle Nachrichten und Hintergründe zu PSG.
Aktuelle Nachrichten zu Paris Saint-Germain
- mit Video
Klub-WM: Jetzt gegen PSG:Bayern schaffen Sprung ins Viertelfinale
- 1:19 min
5:0 im Finale gegen Inter:Paris St.-Germain am Ziel seiner Träumevon Stefan Bier
- 1:10 min
Nachrichten | heute:Fußballfest in Münchenvon Simon Seitel
- mit Video
Tote und Verletzte:Frankreich: Schwere Krawalle nach PSG-Sieg
- mit Video
PSG-Spieler:Doué: Vom Bayern-Schwarm zum Finalhelden
Emotionaler Moment für PSG-Coach:Luis Enrique: Triumph für verstorbene Tochter Xana
- mit Video
Champions-League-Sieger PSG:Das Spektakel gewinntvon Vinzent Tschirpke
- mit Video
Pressestimmen zum Finale:"PSG vernichtet die Mailänder"
- mit Video
Inter Mailand blamiert:5:0-Show: PSG gewinnt Champions Leaguevon Christian Nürnberger
- mit Video
Champions League:Final-Partys in München: Wer hat die Nase vorn?Claudio Palmieri, München
- mit Video
Finale der Champions League:Bundesliga-Klassentreffen in Münchenvon Maik Rosner
- mit Video
Legendäre Final-Momente:"Ricken, lupfen jetzt"von Ralf Lorenzen
- 6:57 min
Champions League | PSG - Inter:Adler: Die beiden besten Teams im Finale
Halbfinal-Rückspiel bei PSG:Wie Arsenal den Turnaround schaffen willvon Florian Vonholdt
- mit Video
Halbfinale der Champions League:PSG siegt nach Blitzstart beim FC Arsenal