Supercup: PSG siegt im Elfmeterschießen gegen Totttenham

Krimi im europäischen Supercup: Paris St. Germain kommt gegen Tottenham Hotspur nach einem 0:2 zurück und hat dann vom Elfmeterpunkt die besseren Nerven.

Das Supercup-Finale beginnt zäh, wird dann aber packend. Paris St. Germain gelingt ein starkes Comeback. Keeper Chevalier greift zuerst daneben und wird am Ende doch gefeiert. 13.08.2025 | 2:59 min

Champions-League -Sieger Paris St. Germain hat den UEFA Supercup gewonnen. Die Franzosen setzten sich gegen Europa-League -Champion Tottenham Hotspur mit 4:3 im Elfmeterschießen durch. Nach 90 Minuten hatte es 2:2 (0:1) gestanden.

Im italienischen Udine brachten Micky van de Ven und Cristian Romero die Spurs zunächst in Führung. Kang-In Lee und Goncalo Ramos schafften für PSG ganz spät noch den Ausgleich. Eine Verlängerung gab es nicht.

Tottenham mit der ersten Chance

Im Stadion Friuli brauchte die Partie eine ganze Weile, um eine gewisse Betriebstemperatur zu erreichen. In der 23. Minute gab es durch einen Distanzschuss von Tottenhams Angreifer Richarlison die erste gute Torchance. Der neue PSG-Schlussmann Lucas Chevalier, der den offenbar ausgebooteten Gianluigi Donnarumma ablösen soll, war auf dem Posten.

PSG hatte zwar mehr Ballbesitz, das gefährlichere Team waren aber die Spurs, die in der 39. Minute auch in Führung gingen. Nach einem Freistoß kam Bayern-Leihgabe Joao Palhinha aus kurzer Distanz zum Abschluss. Chevalier parierte noch stark, der Abpraller landete aber genau vor den Füßen von Micky van de Van, der zum 1:0 einschob (39.). In der Nachspielzeit traf Richarlison noch den Pfosten, davor stand der Brasilianer allerdings im Abseits.

PSG-Keeper Chevalier patzt beim 2:0

Auch nach der Pause blieb Richarlison auffällig. Nach einem Fehler im Aufbauspiel der Pariser zog der Stürmer direkt ab, fand seinen Meister aber wieder in Chevalier (47.), der bis dahin ein gutes Spiel machte. Das änderte sich allerdings wenig später. Bei einem Freistoß verlor die PSG-Abwehr zunächst den aufgrückten Cristian Romero komplett aus den Augen. Dann ließ Chevalier den eigentlich harmlosen Kopfball des Argentiniers zum 2:0 für Tottenham passieren (48.).

Erst nach mehr als einer Stunde Spielzeit wurden die favorisierten Franzosen gefährlicher. Bei einer mehrfach von den Spurs geblockten Schusschance ging allerdings die Abseitsfahne hoch (64.). Dann parierte Guglielmo Vicario einen Schuss von Jungstar Desiré Doue (66.). Nach dem Abpraller landete der Ball im Netz, Fabian stand zuvor allerdings ebenfalls im Abseits.

Lee und Ramos bringen Paris zurück ins Spiel

Tottenham befand sich nun fast nur noch in der Defensive, konnte in den Schlussminuten die Partie aber wieder mehr beruhigen. Fünf Minuten vor dem Ende schlug ein Distanzschuss von Kang-In Lee dann allerdings doch im Kasten der Engländer ein (85.).

Paris erhöhte in den letzten Minuten noch einmal den Druck - und schaffte in der vierten Minute der Nachspielzeit durch Goncalo Ramos tatsächlich den Lucky Punch (90.+4). Da es im Supercup keine Verlängerung gibt, musste die Entscheidung somit im Elfmeterschießen fallen. Van de Ven und Mathy Tel scheiterten dort für die Spurs. Auf Seiten von PSG brachte nur Vitinha seinen Versuch nicht im Kasten unter.

