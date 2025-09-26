Europa League - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Europa League
|
Die Europa League ist der zweithöchste Europapokal für Vereine, nach der Champions League. Der Wettbewerb wurde 1971 unter dem Namen UEFA-Cup gegründet. Seitdem hat der FC Sevilla den Wettbewerb sieben Mal gewonnen - und ist damit Rekordsieger. Der Gewinner der Europa League spielt im UEFA Super Cup gegen den Gewinner der Champions League. ZDFheute bietet aktuelle Nachrichten und Hintergründe im Überblick.
Aktuelle Nachrichten zur Europa League
Europa League:SC Freiburg startet mit Sieg gegen FC Baselmit Video
Ergebnisse und Tabelle:Europa League im Liveticker
Gegen Freiburg wie im Derby:Basels besondere Breisgau-Beziehungvon Frank Hellmannmit Video
Europa League-Duell gegen Basel:Freiburg heiß aufs internationale Derbymit Video
Olympique Lyon behält Recht:Palace verliert Europa-League-Startplatz
Langjähriger UEFA-Präsident:Aleksander Čeferin - Machtkampf und Müdigkeitvon Jonas Faustmann
Europa-League-Finale gegen ManU:Tottenham mauert sich zum Titelvon Sebastian Ungermanns
Europa League: Finale in Bilbao:Spurs und ManUnited wollen Saison rettenmit Video
Frankfurt, Freiburg, Dortmund:Wer schafft's in die Champions League?mit Video
- FAQ
Europa League: Saison 2024/25:Das Wichtigste zum Europa-League-Finale
Saisonfinale der Bundesliga:Sechs Teams kämpfen um Europavon Frank Hellmannmit Video
ManUnited und Spurs im Endspiel:Englisches Finale in der Europa League
Europa-League-Viertelfinale:Eintracht-Aus schmerzhaft wie vermeidbarvon Frank Hellmann
Endstation Viertelfinale:Solanke schießt Frankfurt aus der Europa Leaguevon Sebastian Ungermanns
Europa League - Viertelfinale:Frankfurt erkämpft Remis bei Tottenham
Eintracht Frankfurt begeistert :Götzes weltmeisterliche Kunstwerkevon Frank Hellmann