Olympique Lyon behält Recht: Palace verliert Europa-League-Platz

Es bleibt dabei: Crystal Palace mit Coach Oliver Glasner muss auf die Europa-League verzichten. Der Grund liegt beim Miteigentümer des Klubs.

Conference statt Europa League: Crystal Palace mit Trainer Oliver Glasner. Quelle: AP Photo/Dave Shopland

Der englische FA-Cup-Sieger Crystal Palace muss nun endgültig in die Conference League . Der Internationale Sportgerichtshof CAS hat die Berufung abgelehnt und bestätigte den Ausschluss aus der Europa League

Lyons Glück: Kein Zwangsabstieg

Die UEFA hatte diese Entscheidung gefällt, weil der Mit-Eigentümer von Crystal Palace gleichzeitig auch Eigentümer von Olympique Lyon ist. Olympique hat sich ebenfalls für die Europa League qualifiziert. Den Vorzug erhielten die Franzosen nun, da sie in der Liga die bessere Platzierung (6.) als Palace (12.) erreicht hatten - und nach Saisonende dem Zwangsabstieg entgangen sind.

Gegen die Bevorzugung Lyons hatten die von Teammanager Oliver Glasner trainierten Londoner Berufung beim CAS eingelegt. Den Startplatz von Crystal Palace in der Europa League nimmt nun Nottingham Forest ein.

Textor Olympique-Eigner und Teilhaber von Palace

Der Investor John Textor aus den USA ist der größte Anteilseigner von Palace und Eigentümer von Lyon. Kürzlich hatte er einem Deal zum Verkauf seiner Palace-Anteile zugestimmt, dieser Schritt kam nach Ansicht der UEFA aber zu spät.

Mehrere Klubs, ein Besitzer: Modelle wie bei ManCity und RB Leipzig breiten sich immer weiter aus. Was sind die Gründe, was die Gefahren? Und welche Rolle spielt der FC Bayern? 29.02.2024 | 15:53 min

Hintergrund für die Entscheidung sind die Regularien bei der sogenannten "Multi-Club-Ownership" (Besitz oder Beteiligung eines Eigentümers an mehreren Klubs). Die UEFA-Regeln besagen, dass Klubs nicht im selben Wettbewerb starten dürfen, wenn "eine natürliche oder eine juristische Person über mehr als einen Klub im Wettbewerb die entscheidende Kontrolle ausübt".

Unter anderem soll damit verhindert werden, dass Partien manipuliert werden.

+++ Transfer-Newsticker +++ : Bericht: Coman vor Wechsel zu Al-Nassr Vereinswechsel, Transfergerüchte und Vertragsverlängerungen aus der Bundesliga und Europas Top-Ligen - die Entwicklungen im Ticker. Liveblog