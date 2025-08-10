Community Shield: Florian Wirtz verpasst Titel mit Liverpool

Deutschlands Star Florian Wirtz hat den ersten Titel mit seinem neuen Klub FC Liverpool verpasst. Im Community Shield unterlagen die Reds Crystal Palace.

Der FC Liverpool um Deutschlands Fußballstar Florian Wirtz hat das Spiel um den Community Shield verloren. Gegen Crystal Palace unterlag man im Elfmeterschießen. 10.08.2025 | 0:41 min

Jungstar Florian Wirtz muss auf seinen ersten Titel mit dem englischen Fußball-Meister FC Liverpool noch warten. Die Reds hatten im englischen Supercup mit 2:3 im Elfmeterschießen gegen den englischen Cupsieger Crystal Palace und Erfolgscoach Oliver Glasner das Nachsehen.

Nach der regulären Spielzeit hatte es im sogenannten Community Shield 2:2 (2:1) gestanden. Im Elfmeterschießen im Londoner Wembley-Stadion zeigten die Liverpool-Stars Mohamed Salah, Alexis Mac Allister und Harvey Elliott Nerven.

Wirtz Deutschlands Fußballer des Jahres

Wirtz war bei der Elfmeter-Entscheidung nicht mehr auf dem Platz. Dabei hatte der Tag so gut begonnen. Am Morgen war der Edeltechniker als Deutschlands Fußballer des Jahres ausgezeichnet worden. Der Nationalspieler, der für ein Gesamtvolumen von bis zu 150 Millionen Euro nach England wechselte, setzte sich bei der "Kicker"-Wahl vor Bayern-Star Michael Olise und Nick Woltemade vom VfB Stuttgart durch.

Zwei Niederlagen in der Nations League haben der Euphorie rund um das DFB-Team einen herben Dämpfer verpasst. Wo steht die Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann ein Jahr vor der WM? 09.06.2025 | 14:07 min

Ekitiké trifft nach vier Minuten

Und auch bei seiner Pflichtspiel-Premiere für Liverpool setzte sich Wirtz gleich in Szene. Nach einem doppelten Doppelpass mit Hugo Ekitiké traf der Franzose, dessen Wechsel aus Frankfurt nach England immerhin 95 Millionen Euro wert war, bereits nach vier Minuten zur LFC-Führung.

Gute Chancen für Keeperin Berger : Vier Deutsche im Rennen um den Ballon d'Or Vier Deutsche gehen in den verschiedenen Fußball-Kategorien beim Ballon d'Or ins Rennen. Mit dabei sind unter anderen Florian Wirtz und Torhüterin Ann-Katrin Berger. mit Video

Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich des Ex-Mainzers Jean-Philippe Mateta per Foulelfmeter (17.) war Jeremie Frimpong zur Stelle. Eine etwas verunglückte Flanke des ebenfalls aus Leverkusen gekommenen Außenbahnspielers landete im Palace-Tor (21.). Doch die Glasner-Elf kam durch ein Tor von Ismaila Sarr (77.) noch einmal zurück.

Schweigeminute vor dem Spiel für Diogo Jota

Wirtz deutete in einigen Szenen sein Können an, der Unterschied-Spieler war er bei seiner Pflichtspiel-Premiere noch nicht. In der 84. Minute wurde der 22-Jährige ausgewechselt. Im Elfmeterschießen avancierte dann Crystal-Keeper Dean Henderson wie im FA-Cup-Finale gegen Manchester City zum Helden.

Bevor der Ball rollte, wurde der in der Sommerpause mit dem Auto tödlich verunglückte Liverpool-Stürmer Diogo Jota mit einer Schweigeminute gewürdigt. Der Tod des Portugiesen hatte in Liverpool große Bestürzung ausgelöst

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel