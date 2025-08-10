"kicker": Gwinn, Berger und Wirtz sind Fußballer des Jahres

Torhüterin Ann-Katrin Berger (l.) und die verletzte Giulia Gwinn sind Deutschlands Fußballerinnen des Jahres. Quelle: dpa

Giulia Gwinn, Ein Abschiedsgeschenk für den angehenden Weltstar, ein doppelter Trostpreis für die knapp gescheiterten EM-Heldinnen und ein verdienter Lohn für den Nachfolger einer Legende. Florian Wirtz Ann-Katrin Berger und Julian Schuster sind von den deutschen Sportjournalistinnen und Sportjournalisten zu den Jahresbesten des deutschen Fußballs gewählt worden.

Wirtz gehört die Zukunft

Wirtz wurde für seine Leistungen in seiner letzten Saison für Bayer Leverkusen mit wettbewerbsübergreifenden 16 Toren und 15 Vorlagen erstmals zu "Deutschlands Fußballer des Jahres" gekürt. Der neue Starspieler des FC Liverpool, im vergangenen Jahr bei der Wahl des Fachmagazins "kicker" noch Zweiter hinter Toni Kroos, setzte sich mit 191 Stimmen überraschend deutlich gegen Michael Olise von Meister Bayern München (81 Stimmen) durch. Dritter wurde Nationalspieler Nick Woltemade vom VfB Stuttgart (71).

Ich empfinde den Titel als ganz besondere persönliche Ehre und als zusätzlichen riesigen Ansporn für die Zukunft. „ Florian Wirtz, Fußball-Profi

Die Wahl spiegelt auch die Erwartungen an Wirtz wider: Nicht wenige sehen in dem Offensivspieler die Zukunft des deutschen Fußballs, erst recht nach seinem Rekordwechsel nach Liverpool. Ihm sei "bewusst", betonte Wirtz, "dass mit 22 Jahren noch sehr viel Arbeit vor mir liegt, um all den Erwartungen gerecht zu werden, die unter anderem auch mit einer Wahl wie der zum Fußballer des Jahres verbunden sind".

Novum bei der "Fußballerin des Jahres"

Für ein bemerkenswertes Novum sorgte derweil die Wahl zur "Fußballerin des Jahres". Mit Gwinn und Berger belegten bei der Abstimmung erstmals zwei Spielerinnen gemeinsam den ersten Platz. Die Auszeichnung sei eine "Bestätigung für die Arbeit, die wir als Mannschaft geleistet haben", sagte Gwinn in Anlehnung an die abgelaufene Frauenfußball-EM , die für die deutsche Nationalmannschaft erst im Halbfinale gegen Spanien geendet war.

Die Kapitänin, die bei der Wahl wie Berger auf 145 Stimmen kam, habe beim Turnier in der Schweiz trotz ihrer Verletzung im ersten Spiel "wahre Größe" gezeigt und die Mannschaft bedingungslos unterstützt, schwärmte Berger. Die Torhüterin gewann die Auszeichnung nach ihren Leistungen bei Olympia im vergangenen Jahr zum zweiten Mal in Folge. Auch bei der EM, so Gwinn, sei die 34-Jährige einmal mehr "herausragend" gewesen.

Dass auch Giulia gewonnen hat, finde ich super. Sie zeichnet sich nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben aus. Andere wären nach so einer schweren Verletzung von der EM abgereist. „ Ann-Katrin Berger, Torfrau

"Sie aber hat uns sehr geholfen, uns sehr unterstützt und ihre Gefühle beiseitegeschoben. Das zeigt wahre Größe", so Berger weiter.

Schuster für Debütsaison bei Freiburg ausgezeichnet

Ähnlich ließe sich wohl die Debütsaison von Trainer Schuster in der Bundesliga zusammenfassen. Als Nachfolger der Klublegende Christian Streich hatte der 40-Jährige den SC Freiburg bis in die Europa League geführt.

Entsprechend wurde er mit 97 Stimmen vor Horst Steffen (76 Stimmen), der mit der SV Elversberg in der Relegation knapp den Aufstieg in die Bundesliga verpasst hatte, und dem ehemaligen Bundestrainer Hansi Flick (60), der in seiner Debüt-Saison in Spanien dem FC Barcelona zu altem Glanz zurückführte, zum "Trainer des Jahres" gewählt.

