Ann-Katrin Berger - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Die deutsche Torhüterin Ann-Katrin Berger spielt aktuell für den NJ/NY Gotham FC in den USA . Weiterhin steht sie für deutsche Nationalmannschaft der Frauen im Tor. ZDFheute informiert zu Ann-Katrin-Berger aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr in der Übersicht.

Nr. 1 in New York und beim DFB

Biografie

Ann-Katrin Berger wurde 1990 in Göppingen geboren. Ihre Fußballkarriere begann beim KSG Eislingen. Professionell spielte sie beim VfL Sindelfingen, beim 1. FFC Turbine Potsdam, bei Paris Saint-Germain, bei Birmingham City LFC sowie bei Chelsea FC Women. Seit 2024 steht sie bei NJ/NY Gotham FC in den USA unter Vertrag. Im Jahr 2020 wurde sie in die deutsche Nationalmannschaft der Frauen berufen.