Wegen riskanter Dribblings:Torfrau Berger muss bei Wück zum Rapport

Berger (34) war beim Sieg der deutschen Fußballerinnen im zweiten EM-Spiel (2:1) mehrmals in Dribblings gegen dänische Spielerinnen gegangen. Wück möchte das zukünftig nicht mehr sehen. "Ich werde mich mit ihr an einen Tisch setzen", kündigte der Bundestrainer inmitten all der Freude über den Viertelfinaleinzug an. Unnötige Gegentreffer mit fatalen Folgen will der DFB-Coach vor allem in der K.o.-Phase schließlich unbedingt vermeiden.