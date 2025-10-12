  3. Merkliste
Merle Frohms

Merle Frohms ist eine deutsche Fußballspielerin und Torhüterin. Sie steht bei Real Madrid unter Vertrag und spielte auch für die deutsche Nationalmannschaft. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten und Hintergründe zu Merle Frohms.

Biografie

Merle Frohms wurde 1995 in Celle geboren und startete ihre Profikarriere beim VfL Wolfsburg, mit dme sie zahlreiche Titel holte. In der Bundesliga spielte Frohms auch für den SC Freiburg und für Eintracht Frankfurt, seit der Saison 2024/25 beim spanischen Weltklub Real Madrid. 2024 erklärte die Torhüterin ihren Rücktritt aus dem Nationalteam.