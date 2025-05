Frauenfußball: Was Ann-Katrin Berger im Tor so stark macht

Ann-Katrin Berger ist nicht nur bei ihrem Verein Gotham FC in New York die Nummer eins. Demnächst hütet sie bei der EM das deutsche Tor. Sportlich und privat hat sie viel erlebt.

Was Ann-Katrin Berger im Tor so stark macht

Nr. 1 in New York und beim DFB

Ann-Katrin Berger hält professionell Bälle - derzeit bei Gotham FC. Bei der EM steht sie im DFB-Tor. Die 34-Jährige hat zwei Mal den Krebs besiegt und genießt ihr Leben in den USA. 12.05.2025 | 2:41 min

Die Cap tief ins Gesicht gezogen, die Hände in den Taschen ihrer Jogginghose vergraben - Ann-Katrin Berger wirkt verschlossen, als wir sie in Washington D.C. für das Interview treffen. Dabei kennt die 34-jährige Schwäbin mediale Aufmerksamkeit.

Seit 2008 spielt die Frau, die bei ihrem Verein Gotham FC die "Brick-Wall" (dt. Ziegelstein-Wand) genannt wird, Fußball auf Profi-Niveau. Erst beim VfL Sindelfingen, dann etwa bei den Traditionsvereinen 1. FFC Turbine Potsdam und Chelsea FC in London.

Seit Olympia Nummer 1 im deutschen Tor

Aber seit vergangenem Jahr bekommt sie noch mehr Aufmerksamkeit. Sie holte mit der Frauen-Nationalmannschaft die olympische Bronze-Medaille. Entscheidend: Sie parierte in der Nachspielzeit den Elfmeter der Spanierin Alexia Putellas und sicherte den DFB-Frauen damit die Medaille. Ein emotionaler Moment?

Ich würde am liebsten eine richtig schöne Story erzählen, aber da war einfach nichts in meinem Körper, keine Gefühle. [Ich habe] in dem Moment einfach den Ball angeguckt und gewartet. „ Ann-Katrin Berger zum gehaltenen Elfmeter bei Olympia

2024 war ihr Jahr. Sie wurde als deutsche Fußballerin des Jahres und mit dem Silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet. Und in den USA, wo sie für den New Yorker Verein Gotham FC spielt, wurde sie in ihrer ersten Saison dort zur Liga-Torhüterin des Jahres gekürt.

Nummer 1 unter Hrubesch und Wück

Als der damalige Bundestrainer Horst Hrubesch kurz vor den Olympischen Spielen die Nummer 1 im deutschen Tor wechselte, war das für manche eine Überraschung. Durch ihn habe sie wieder angefangen, an sich zu glauben, sagt Berger.

Er hat mich einfach so genommen, wie ich bin. Deswegen habe ich ihm auf jeden Fall sehr, sehr viel zu verdanken. „ Ann-Katrin Berger über Horst Hrubesch

Die neuerliche Nominierung zur Nummer 1 unter dem aktuellen Trainer Christian Wück sei ein "Wow-Moment" gewesen. Auf die EM schaut sie optimistisch: "Wir haben es letztes Mal so weit geschafft, also natürlich wollen wir jetzt gewinnen. Ich glaube, wir haben auch einfach das Potenzial zu gewinnen".

Vom Fan zur FIFA-Spielerin

Berger hat einen weiten Weg hinter sich, aber eines hat sich nie geändert: Ihr Lieblingsverein ist der FC Barcelona. Ihre Stürmer-Vorbilder früher: Patrick Kluivert, Samuel Eto’o, Luis Enrique und Andrés Iniesta.

Während wir sprechen, kommt ein Fan auf sie zu. Ob sie ein Foto haben dürfe? Natürlich! Berger hat sich daran gewöhnt, erkannt zu werden. Aber: "Ist schon ein bisschen komisch, auch wenn mein Neffe manchmal sagt, boah, ich habe dich heute gezogen bei FIFA".

Berger will Thema Krebs nicht an sich heran lassen

Sie kennt auch Rückschläge. Zweimal erkrankte sie an Schilddrüsenkrebs. Und zweimal überstand sie die Krankheit. "Badass", fühlt es sich an, sagt sie. "Natürlich macht mich das unfassbar stolz, nicht nur einmal, sondern zweimal den Krebs zu besiegen."

Angst, dass der Krebs wiederkommt, habe sie keine. Sie will ihm keinen großen Raum geben.

Großes Interesse an Frauenfußball in USA

In den USA fühlt sie sich sichtlich wohl. Die Unterschiede zu Deutschland? Zum Teil gewaltig. "Wir spielen alle Fußball, das hat nur einen anderen Namen", sagt sie. Aber, dass die Amerikaner sportverrückt seien, merke man auch bei gut besuchten Heimspielen. "Es macht richtig Spaß, vor so vielen Zuschauern zu spielen!"

Ihr Großvater habe immer gesagt, "wenn du in einem Land leben musst, musst du auch die Kultur kennenlernen", deswegen gehe sie gerne in Museen. Über Politik und Trump macht sie sich wenig Gedanken. "Er tut seinen Job, ich tue meinen Job. Dadurch stehen wir uns jetzt nicht im Weg. Er kennt sich auch nicht aus im Fußball."

Berger mit Vereinskollegin verlobt

Mit in den USA ist auch ihre Verlobte Jessica "Jess" Carter. Die englische Nationalspielerin ist seit 2017 an Bergers Seite - privat und beruflich - erst beim Birmingham City LFC, dann in London beim Chelsea FC Women und jetzt in New York/New Jersey.

Es kann nicht jeder sagen, dass man mit seinem Partner zusammenspielt. Das ist natürlich auf jeden Fall etwas Schönes. „ Ann-Katrin Berger

In Birmingham, erinnert sich Berger belustigt, hätten sie anfangs kaum miteinander gesprochen. Dann habe sie eine Mitbewohnerin gesucht und Carter sei eingezogen. Wann sie heiraten, ist noch nicht klar. Im Juli wollen sie beide bei der EM in der Schweiz dabei sein - Ann-Katrin Berger für Deutschland und Jess Carter für England.

