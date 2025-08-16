Horst Hrubesch - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Horst Hrubesch kann auf eine erfolgreiche Karriere als Profi-Fußballer und Trainer zurückblicken. So ist er auf Platz drei der größten Tor-pro-Spiel-Ausbeute der deutschen Bundesliga und sein Spitzname "Kopfballungeheuer" kommt nicht von ungefähr. Zuletzt war er Interimstrainer der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten zu Horst Hrubesch.

Biografie

Die Bundesliga-Karriere von Horst Hrubesch begann 1975 und er war unter anderem auf dem Platz für den Hamburger SV und Borussia Dortmund. Mit dem HSV wurde er drei Mal deutscher Meister. Als Teil der Nationalmannschaft wurde er 1980 Europameister und 1982 Vizeweltmeister. Nach seiner aktiven Karriere trainierte er zahlreiche Vereine in Deutschland, Österreich und der Türkei.