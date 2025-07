Biografie

Lea Schüller ist im Jahre 1997 in Tönisvorst geboren. Sie begann ihre Karriere beim Hülser SV und wechselte später zum SGS Essen, wo sie im Alter von 15 Jahren ihre Profi-Karriere startete. Seit 2017 spielt Lea Schüller in der deutschen Fußballnationalmannschaft und seit 2020 für den FC Bayern München in der Frauen-Bundesliga. 2022 wurde sie zu Deutschlands Fußballerin des Jahres gekürt und im Jahre 2023 wurde sie die erste Profi-Fußballerin auf dem Cover der deutschen Vogue.