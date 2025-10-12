Lina Magull - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Lina Magull ist eine deutsche Fußballspielerin, die aktuell für Inter Mailand spielt. Sie war auch für die deutsche Nationalmannschaft im Einsatz. ZDFheute informiert zu Lina Magull aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr in der Übersicht.

Biografie

Lina Magull ist im Jahre 1994 in Dortmund geboren. Sie spielte zu Beginn beim Hörder SC und startete ihre Profi-Karriere 2012 beim VfL Wolfsburg in der Frauen-Bundesliga. Ab 2015 spielte Lina Magull für die deutsche Nationalmannschaft. In der Bundesliga stand sie auch beim SC Freiburg und bei Bayern München unter Vertrag, ehe es sie 2024 nach Italien zu Inter Mailand zog.