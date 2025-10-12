  3. Merkliste
Sydney Lohmann - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Sydney Lohmann


Sydney Lohmann ist eine deutsche Profi-Fußballerin, die aktuell bei Manchester City unter Vertrag steht und zudem auch für die deutsche Nationalmannschaft der Frauen spielt. ZDFheute informiert zu Sydney Lohmann aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr zur Mittelfeldspielerin in der Übersicht.

Biografie

Sydney Matilda Lohmann wurde 2000 in Bad Honnef geboren. Sie spielte bereits bei den Juniorinnen und dann auch in der Bundesliga fpr den FC Bayern München. Zur Saison 2025/26 wechselte sie nach England zu Manchester City. Seit 2018 spielt Lohmann für die deutsche Nationalmannschaft.

Die Fußballnationalmannschaft der Frauen: Hinter den Kulissen

  1. Born4this

    Sport | sportstudio reportage:Born for this: Licht und Schatten

    von Martina Hänsel und Björn Tanneberger
    61:02 min
  2. Elfmeter von Alexandra Popp

    Sport | sportstudio reportage:Born for this: Zerrissenheit

    von Martina Hänsel und Björn Tanneberger
    61:17 min
  3. Born4this

    Sport | sportstudio reportage:Born for this: Das Feuer muss brennen

    von Martina Hänsel und Björn Tanneberger
    61:36 min
  4. Born for this - Trost

    Sport | sportstudio reportage:Born for this: Der Kampf mit sich selbst

    von Martina Hänsel und Björn Tanneberger
    75:26 min

