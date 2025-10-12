Sydney Lohmann - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Sydney Lohmann
Sydney Lohmann ist eine deutsche Profi-Fußballerin, die aktuell bei Manchester City unter Vertrag steht und zudem auch für die deutsche Nationalmannschaft der Frauen spielt. ZDFheute informiert zu Sydney Lohmann aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr zur Mittelfeldspielerin in der Übersicht.
Biografie
Sydney Matilda Lohmann wurde 2000 in Bad Honnef geboren. Sie spielte bereits bei den Juniorinnen und dann auch in der Bundesliga fpr den FC Bayern München. Zur Saison 2025/26 wechselte sie nach England zu Manchester City. Seit 2018 spielt Lohmann für die deutsche Nationalmannschaft.
Die Fußballnationalmannschaft der Frauen: Hinter den Kulissen
Sport | sportstudio reportage:Born for this: Licht und Schattenvon Martina Hänsel und Björn Tanneberger61:02 min
Sport | sportstudio reportage:Born for this: Zerrissenheitvon Martina Hänsel und Björn Tanneberger61:17 min
Sport | sportstudio reportage:Born for this: Das Feuer muss brennenvon Martina Hänsel und Björn Tanneberger61:36 min
Sport | sportstudio reportage:Born for this: Der Kampf mit sich selbstvon Martina Hänsel und Björn Tanneberger75:26 min