Sara Doorsoun - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Sara Doorsoun

|
Sara Doorsoun ist deutsche Fußballspielerin, die für den Angel City FC aus Los Angeles auf dem Rasen steht. Sie spielte auch lange für die deutsche Nationalmannschaft. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten zu Sara Doorsoun.

Aktuelle Nachrichten zu Sara Doorsoun

  1. Klara Bühl

    Vorbilder für den Nachwuchs:Wie die DFB-Spielerinnen Fans begeistern

    Frank Hellmann, Zürich
    mit Video
  2. Fußballerin Sara Doorsoun des deutschen Teams blickt hinter sich während des UEFA Womens Nations League-Spiel gegen Österreich am 03.06.2025 in Wien.

    Aus vor EM-Kaderbekanntgabe:Sara Doorsoun beendet DFB-Karriere

    mit Video
  3. Muskuläre Probleme: Sara Doorsoun fehlt den DFB-Frauen auch im Nations-League-Rückspiel gegen Schottland.

    Nations League gegen Schottland:DFB-Frauen weiter mit Abwehrsorgen

    mit Video

Biografie

Sara Doorsoun wurde 1991 in Köln geboren. Sie spielte in der Bundesliga für den SC Bad Neuenahr, Turbine Potsdam, die SGS Essen, Eintracht Frankfurt und den VfL Wolfsburg, wo sie in der Liga ihre größten Erfolge feierte. Seit der Saison 2025/26 steht Doorsoun beim Angel City FC in Los Angeles unter Vertrag. 2025 verkündete sie ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft.