Sara Doorsoun ist deutsche Fußballspielerin, die für den Angel City FC aus Los Angeles auf dem Rasen steht. Sie spielte auch lange für die deutsche Nationalmannschaft. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten zu Sara Doorsoun.

Biografie

Sara Doorsoun wurde 1991 in Köln geboren. Sie spielte in der Bundesliga für den SC Bad Neuenahr, Turbine Potsdam, die SGS Essen, Eintracht Frankfurt und den VfL Wolfsburg, wo sie in der Liga ihre größten Erfolge feierte. Seit der Saison 2025/26 steht Doorsoun beim Angel City FC in Los Angeles unter Vertrag. 2025 verkündete sie ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft.