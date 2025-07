EM beste Werbung: Wie die DFB-Fußballerinnen Fans begeistern

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Instagram nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Instagram übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Instagram informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Zuschauerrekord für ein deutsches Auswärtsspiel

Mit dem Kraftakt haben die DFB-Frauen vorzeitig das Viertelfinale erreicht. Genau wie Doorsoun waren auch Ex-Kapitänin Alexandra Popp und Ex-Trainer Horst Hrubesch in Basel dabei, wobei letzterer von einem Campingplatz in Lörrach die deutschen Spiele ansteuert.

Von Eintracht Frankfurt schauten Sportvorstand Markus Krösche oder Frauen-Trainer Niko Arnautis zu. Rund 17.000 Fans unter 34.165 Besuchern in der größten Schweizer Spielstätte bedeuteten Rekord für ein Auswärtsspiel des achtfachen Europameisters.

DFB-Präsident Neuendorf nennt weitere Ziele

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat die ersten beiden Gruppenspiele besucht. Der Spirit habe ihn beeindruckt, sagte Neuendorf bei einer vom DFB ausgerichteten Talkrunde in Zürich:

Die Beliebtheit der Spielerinnen hilft seinem Verband. Vieles ist durch die EM 2022 in England ausgelöst worden, wo das authentische Auftreten von Popp und Co. dem gesamten Frauenfußball einen Schub gab. Erfolge in der Schweiz könnten jetzt der nächste Katalysator sein.