Vor Dänemark-Spiel: Rückenwind für DFB-Frauen von den Rängen

Nun wird das zweite EM-Gruppenspiel Deutschland gegen Dänemark (Dienstag 18 Uhr/ARD) zum Beleg, wie sich die Zeiten geändert haben. Seit längerem ist das größte Fußballstadion der Schweiz mit seinen 34.250 Plätzen ausverkauft, am Montag verkündete die UEFA offiziell, dass 15.787 Tickets an deutsche Fans gegangen sind. Die Heimstätte des FC Basel, in der am 27. Juli auch das EM-Finale (Live im ZDF) steigt, ist fest in schwarz-rot-goldener Hand.