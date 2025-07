Frankreichs Fußballerinnen müssen ohne ihre Kapitänin Griedge Mbock (Bild) in die Europameisterschaft in der Schweiz starten. Im Topspiel der Gruppenphase gegen Titelverteidiger England fehlt die Innenverteidigerin am Samstagabend (21 Uhr/ZDF) aufgrund einer Wadenverletzung. Die 30-Jährige hatte sich in der Vorwoche verletzt und seit dem 25. Juni nicht mehr trainiert.

Mbock war Anfang Juni zur neuen Kapitänin der französischen Nationalmannschaft aufgestiegen, nachdem Trainer Bonadei neben Rekordspielerin Eugénie Le Sommer auch die vorherige Spielführerin Wendie Renard nicht nominierte.