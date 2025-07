Ein Eigentor und ein genialer Heber haben Norwegens Fußballerinnen den zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel bei der EM beschert. Gegen Außenseiter Finnland siegte das Team von Trainerin Gemma Grainger nach Toren durch Eva Nyström (3. Minute/Eigentor) und Graham Hansen (84.) etwas schmeichelhaft mit 2:1 (1:1). Für Finnland erzielte Oona Sevenius (32.) in Sion den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Norwegen im Viertelfinale

Nach dem Ergebnis des Spiels zwischen Schweiz gegen Island (2:0) steht Norwegen bereits vor dem letzten Spieltag der Gruppe A als erster Viertelfinalist des Turniers fest. Die Schweiz und Finnland bestreiten am Donnerstag (ZDF Livestream) in Genf ein Endspiel um den zweiten Viertelfinalplatz in ihrer Gruppe.