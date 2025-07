Fußball-EM der Frauen: Schweiz wirft Island aus dem Turnier

Geraldine Reuteler von Eintracht Frankfurt hat für einen kollektiven Jubelschrei bei EM-Gastgeber Schweiz gesorgt. Die 26 Jahre alte Mittelfeldspielerin erzielte in der 76. Minute das Führungstor beim 2:0 (0:0) gegen Island in Bern. Für das zweite Schweizer Tor sorgte Alayah Pilgrim in der 90. Minute.

Das Team von Trainerin Pia Sundhage hat das Weiterkommen am letzten Spieltag damit in eigener Hand. Am Donnerstag (21 Uhr) reicht der Schweiz in Genf ein Unentschieden gegen Finnland, um die K.o.-Phase zu erreichen. Island ist dagegen ausgeschieden.