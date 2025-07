Gwinn-Ersatz: Wamser, die heimliche Gewinnerin im DFB-Team

Bundestrainer Christian Wück hatte vor der EM oft genug betont, er werde alle 23 Spielerinnen in der Schweiz brauchen. Untermauert wurde die These gleich beim Auftakt gegen Polen (2:0), als Carlotta Wamser für die verletzte Giulia Gwinn von ihm "ins kalte Wasser" geworfen wurde. Dabei schwamm sich die 21 Jahre alte EM-Debütantin auf der südlichen Seite am Bodensee schnell frei.