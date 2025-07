"Giulia ist niedergeschlagen. Sie hatte sich sehr gefreut, hatte sich gut vorbereitet - dementsprechend ist sie jetzt enttäuscht", erklärte Künzer am Samstag im Pressezentrum am Kalanderplatz von Zürich. Völlig aufgelöst unter Tränen war die Anführerin der DFB-Frauen beim Auftaktspiel gegen Polen (2:0) vor der Halbzeit vom Platz gehumpelt, am Tag darauf bestätigte das MRT in Zürich den schlimmsten Verdacht nicht. Gwinn hatte gewissermaßen noch Glück im Unglück.