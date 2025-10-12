  3. Merkliste
Elisa Senß - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Elisa Senß

Elisa Senß ist eine deutsche Fußball-Nationalspielerin und steht bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten zu Elisa Senß.
Biografie

Elisa Senß wurde 1997 in Oldenburg geboren. Sie spielte unter anderem für den SV Meppen, SGS Essen, Bayer Leverkusen und ist aktuell bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag. Dezember 2023 feierte sie ihr Länderspieldebüt bei der Nationalmannschaft.

