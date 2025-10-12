  3. Merkliste
Ena Mahmutovic - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Ena Mahmutovic

|
Ena Mahmutovic ist eine deutsche Fußballspielerin und Torhüterin beim FC Bayern München. Außerdem spielt sie für die Nationalmannschaft der Frauen. ZDFheute berichtet über aktuelle Nachrichten zu Ena Mahmutovic.

